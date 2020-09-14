Akçakale'de yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçede ilk yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temelinin atıldığını açıkladı.

Yalçınkaya, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde temeli atılan yarı olimpik yüzme havuzunu yerinde inceleyerek yükleyici firma yetkililerinden bilgi aldı. 4 milyon TL'lik projenin ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Yalçınkaya projelerin devamının geleceğini ifade etti.

Yalçınkaya, "Akçakaleli gençlerin, buradaki insanlarımızın yaz kış spor yapabilmeleri için bir imkan. Burası muhteşem bir yer oldu. Bir tarafında gençlere yönelik düğün salonu, bir tarafında gençlik merkezimiz, bir tarafında kapalı spor salonu, bir tarafında olimpik yüzme havuzu, bir tarafında açık havuz, bir tarafında da halı saha ve bir tarafında da Akçakalespor'un spor tesisleri. 70 dönüm üzerine kurulu bir alan. Hiçbir ilçede bu kadar eserin bir arada olması mümkün değil. Yatırımın, burada yapılan işin gençlerimize, insanımıza bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bunların devamı gelecek. Ne söylediysek fazlası yapılacak. Hepsinin imzasını attık. Yakında herkes bunları görecek, şahit olacak" dedi.

27 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 2 metre derinliği olacak havuz ile özellikle yaz aylarında kanalda yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek ve spor olarak yüzmeyi tercih edenlere kaliteli hizmet sunmak hedefleniyor. - ŞANLIURFA