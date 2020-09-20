Akçakoca'da balıkçılar poyraz nedeniyle limana sığındı - Son Dakika

Akçakoca'da balıkçılar poyraz nedeniyle limana sığındı

-Limana sığınan balıkçılar ağlarını onardı

-Kooperatif Başkanı Karakaş "Kısa bir mola verdik"

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, poyraz nedeniyle limana sığındılar. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş poyrazın sert esmesinden dolayı balıkçıların dinlenmeye çekildiğini poyrazın 2 gün daha süreceğini söyledi.

Balıkçılar avlanmaya kısa bir mola verdi. Gün ağarırken denize açılan balıkçılar poyraz nedeniyle limana sığınarak poyrazın geçmesini beklerken ağlarının bakımını yaptılar.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş poyrazın sert esmesinden dolayı balıkçıların dinlenmeye çekildiğini poyrazın 2 gün daha süreceğini söyledi.

Balık bol olacak

Sezon ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Karakaş, "Sezon başında olduğu gibi bu yıl balık bol olacağını tahmin etmiştik. Balık fiyatları tezgahlarda 7,5 lira düşmüş durumda. Palamut üzerinde çok iyi durumda gidiyoruz. Hava açıldıktan sonra aynı şekilde devem edeceğini düşünüyoruz" dedi.