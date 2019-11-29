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Akçakoca'da yıkılacak Huzurevi için Kızılay'dan açıklama geldi

6 saat önce

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, deprem testinden geçemeyen Akçakoca Huzurevi'nin geleceğine dönük projeleri anlattı.

Akçakoca'da yıkılacak Huzurevi için Kızılay'dan açıklama geldi, System.String[]

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, deprem testinden geçemeyen Akçakoca Huzurevi'nin geleceğine dönük projeleri anlattı. Özer, ilk önceliklerinin konukların rahat edecekleri bir yere taşınmasını olduğunu söylerken, binayla ilgili olarak da 3 seçeneğin üzerinde durulduğunu sözlerine ekledi.


Türk Kızılay'ı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, Akçakoca'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akçakoca'da bulunan huzurevinin geleceğine yönelik belirsizliği ortadan kaldıran Özer, 41 konuğun faydalandığı ve 31 personele sahip Huzurevi ile ilgili olarak depreme dayanıklı olmadığı yönündeki testlerin ardından 2 yıl boyunca alternatif yer arayışları içinde bulunduklarını söyledi. Genel Müdür Yardımcısı Özer, çalışmaların şu anda binada bulunan yaşlıların tahliye edilmesi yönünde ilerlediğini, alternatif yer olarak da İstanbul Kartal'da bir yer bulunduğunu söyledi.


Özer, tahliye sonrasında ise Akçakoca'daki binanın güçlendirilmesi ya da yıkılması yönünde bir çalışma yürütüleceğini sözlerine eklerken, binanın yeniden yapılması durumunda aynı yere mi yoksa farklı bir yere mi yapılacağı ya da Akçakoca'ya hiç yapılmayacağı konularında şu aşamada bir netlik olmadığını bildirdi.


Özer'in açıklamalarında, Akçakoca Huzurevi'nin akıbeti ile ilgili belirsizliğin yaşandığı dikkat çekerken, sürecin işleyişinden huzurevi sakinlerinin olumsuz etkilenmelerine yol açmayacak bir duyarlılıkla devam edilmesine özel vurgu yaptı. - DÜZCE

Akçakoca, Kızılay, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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