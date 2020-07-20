Akçay plajı yeniden halkın oldu - Son Dakika

Akçay plajı yeniden halkın oldu

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Akçay Halk Plajı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından yeniden halkın hizmetine kazandırıldı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Akçay Halk Plajı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından yeniden halkın hizmetine kazandırıldı.


Kuzey Ege'nin incisi Edremit'in Akçay Mahallesi'nde Edremit Belediyesi'ne ait halk plajı yeniden halkın kullanımına açıldı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatı doğrultusunda işletmeciliğini belediye iştiraki Ed-Bel şirketinin üstlendiği Akçay Halk Plajı ücretsiz olarak halkın kullanımına sunuldu. Edremit Belediyesi şirketi olan Ed-Bel A.Ş'nin işletmeciliğinde faaliyet giren plajın açılış törenine; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, Ed-Bel Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Sönmez, Ed-Bel Genel Müdürü Hüseyin Fuat Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Önceki yıllarda Akçay'ın sembollerinden biri olan Akçay Halk Plajı, son yıllarda halk plajı olarak hizmet veremiyordu. Yapılan çalışmalar sonrası Akçay Halk Plajı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından tekrar Edremit'e kazandırıldı. Edremit'i en değerli sembollerinden birisini yeniden halka kavuşturmanın heyecanını taşıdığını ifade eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Plajımızı yeniden halka açmanın haklı onur ve gururunu taşıyoruz. Burada ciddi emek veren ED-BEL A.Ş yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdürümüz ve çalışan personele emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinden dolayı bir takım eksiklerle yetiştirebildiğimiz plajımızı, ilerleyen zamanlarda daha güzel hale getireceğiz. Halk Plajımız tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Selman Hasan Arslan, Balıkesir, Edremit, Akçay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akçay plajı yeniden halkın oldu - Son Dakika Ekonomi
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