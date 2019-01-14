Akciğer Hastası Helikopter ile Hastaneye Getirildi
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, sağlık ekipleri ruhutsızlanan akciğer hastası Cemal Aslan'a kapanan yol nedeniyle ulaşamadı.
ADIYAMAN'ın Gerger
ilçesinde, sağlık ekipleri ruhutsızlanan akciğer hastası Cemal Aslan
'a kapanan yol nedeniyle ulaşamadı. Aslan ambulans helikopter ile alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Gerger'in Dallar Köyünde oturan akciğer hastası Cemal Aslan (88) rahatsızlanınca yakınları hastaneye ulaştırmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar
nedeniyle yolu kapanan köye ambulans ile gidilemeyince sağlık ekipleri durumu yetkililere bildirerek, ambulans helikopter talebinde bulundu. Kısa sürede havalanan ambulans helikopter köye giderek Aslan'ı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne ulaştırdı. Aslan burada tedaviye alındı. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:50 Kaynak: DHA
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