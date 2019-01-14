Son Dakika Haberleri: Akciğer Hastası Helikopter ile Hastaneye Getirildi

Akciğer Hastası Helikopter ile Hastaneye Getirildi

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, sağlık ekipleri ruhutsızlanan akciğer hastası Cemal Aslan'a kapanan yol nedeniyle ulaşamadı.

Akciğer Hastası Helikopter ile Hastaneye Getirildi, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, sağlık ekipleri ruhutsızlanan akciğer hastası Cemal Aslan'a kapanan yol nedeniyle ulaşamadı. Aslan ambulans helikopter ile alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Gerger'in Dallar Köyünde oturan akciğer hastası Cemal Aslan (88) rahatsızlanınca yakınları hastaneye ulaştırmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar nedeniyle yolu kapanan köye ambulans ile gidilemeyince sağlık ekipleri durumu yetkililere bildirerek, ambulans helikopter talebinde bulundu. Kısa sürede havalanan ambulans helikopter köye giderek Aslan'ı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Aslan burada tedaviye alındı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

Adıyaman, Cemal Aslan, Gerger, Güncel
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