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"Akciğer solunum yollarında 70 kat daha hızlı yayılan 'Omicron' derin dokulara on kat daha az yerleşiyor" - Son Dakika

"Akciğer solunum yollarında 70 kat daha hızlı yayılan 'Omicron' derin dokulara on kat daha az yerleşiyor"

22.12.2021 10:54

? Delta varyantına göre 6 kat daha hızlı yayılan Omicron varyantına karşı en etkili mücadelenin aşılanma, maske, hijyen ve mesafe olduğunu altını çizen Doç. Dr.

? Delta varyantına göre 6 kat daha hızlı yayılan Omicron varyantına karşı en etkili mücadelenin aşılanma, maske, hijyen ve mesafe olduğunu altını çizen Doç. Dr. Nafiz Koçak, 'Hong Kong'da bir üniversite yapılan çalışmada, akciğer solunum yollarında enfeksiyondan 24 saat sonra, Omicron varyantının Delta varyantından ve orijinal Sars-CoV-2 virüsünden yaklaşık 70 kat daha fazla çoğaldığını, insan akciğer dokusunda ise orijinal Sars-CoV-2 virüsünden 10 kattan daha düşük kopyalandığı tespit edilmiş. Bu noktada, hastalığın bulaş hızının daha yüksek olduğu fakat derin dokulara etkisinin az olması nedeniyle hastalığın daha hafif seyirli olduğunu tahmin ediyoruz' dedi.

Kovid-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde dünyanın gündeminde olan 'Omicron' varyantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, 'Ülkemizde Covid-19'un ilk çıktığı günlere geri döndük. Çünkü şu anda tüm ülkelerde artarak devam eden ve 2 günde bir, 2 katına çıkan vakaların olduğunu gördük. Dolayısıyla 2 günde bir, iki kez artan Omicron varyantının tüm dünyada çok kısa sürede hakim hale geleceği öngörülüyor. Ülkemizde saptanan ilk 6 vakanın dışında çok daha fazla vaka olduğu tahmin ediliyor. Çünkü Güney Afrika'da saptanmış olan bu varyant, genomik çalışmaları düzgün bir şekilde yapmasından kaynaklı fark edildi. Yine Avrupa'da çalışılan ülkelerde, özellikle Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezi'nde yapılan araştırmalarda, seyahat ilişkili olmayan İspanya, İzlanda gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde yerli vakaların olduğu saptandı ve az bir oranda değil' dedi.

AKCİĞER HÜCRELERİNDE 70 KAT DAHA HIZLI YAYILIYOR AMA DERİN DOKULARA DAHA AZ YERLEŞİYOR

İlk gelen verilere göre Omicron varyantının, daha önceki delta varyantından 6 kat daha fazla yayıldığını belirten Doç. Dr. Koçak, 'Hong Kong'da bir üniversite yapılan çalışmada, bu varyantın akciğer hücrelerinde 70 kat daha hızlı yayıldığını ancak akciğerin derin dokularda etkinin daha düşük olduğu tespit edilmiş. Bu noktada, hastalığın bulaş hızının daha yüksek olduğu fakat derin dokulara etkisinin az olması nedeniyle hastalığın daha hafif seyirli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yeni varyant dediğimizde aklımıza hemen maske, mesafe ve hijyen gelmeli' diye konuştu.

HATIRLATMA DOZ AŞILAR ÇOK ÖNEMLİ

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği toplantının gündeminde aşılama ve paralelinde alınan Omicron varyantı tedbirlerini hatırlatan Doç. Dr. Koçak, 'Aşılamada, 2 doz aşılanan kişilerde, bu varyantta yüzde 40'lara varan bir antikor yanıtının düşük olduğu saptanmış durumda. Bilim kurulunun önerdiği şekilde; 2 doz BionTech, 3 doz Sinovac aşısı olanların, antikor seviyelerinin düşmesinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yeni bir hatırlatıcı doz aşı olması gerçekten çok çok önemli. Çünkü, BionTech aşısı ve genel olarak mRNA aşılarında başlangıçta yüksek antikor seviyeleri oluşuyor ama, ikinci aşıdan yaklaşık 2-3 ay sonra bu antikor seviyelerinin düştüğünü gördük. 'Primer aşılama' terimine de bir açıklık getirmenin öneminin altını çizen Doç. Dr. Koçak, 2 doz Sinovac veya 2 doz Biontech aşısı olanların primer aşılarını yaptırmış olarak kabul edilmesi gerektiğini ve hatırlatma dozunun en erken ikinci aşıdan 90 gün sonra yapılması gerektiğini, hastalığı aktif olarak geçirenlerin de hastalıktan sonra en az 90 gün sonra tek doz aşı yaptırmalarının yeterli olacağını belirtti.

TAM AŞILANANLAR HATIRLATMA DOZ AŞIYI YAPILMALI

Hatırlatma doz aşılanmanın önemine dikkat çeken Doç. Dr. Koçak, 'Tam aşılaması yapılan kişiler de hatırlatma doz dediğimiz aşıyı mutlaka yapılmalı. Tabii ki aşıların geliştirdiği antikorun nötralizan antikor olması önemli. Pratikte uygulama zorluğu ve maliyet etkin olmaması nedeniyle nötralizan antikorlara bakamıyoruz. Diğer baktığımız antikorların hangi seviye olunca koruduğu çok net anlaşılmadığı için pratik açısından zaten çok fazla bir önemi kalmıyor gibi. Çünkü nötralizan antikor saptamamız lazım. Bu konuyla ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor' bilgisini paylaştı.

'Primer aşılama' terimine de bir açıklık getirmenin öneminin altını çizen Doç. Dr. Koçak, 2 doz Sinovac veya 2 doz Biontech aşısı olanların primer aşılarını yaptırmış olarak kabul edilmesi gerektiğini ve hatırlatma dozunun en erken ikinci aşıdan 90 gün sonra yapılması gerektiğini, hastalığı aktif olarak geçirenlerin de hastalıktan sonra en az 90 gün sonra tek doz aşı yaptırmalarının yeterli olacağını belirtti.

Doç. Dr. Nafiz Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Aşılamanın bu varyantta önem arz etmesinin nedeni, Omicrondaki mutasyonlar, başak proteinin bağlanma bölgesinde ve ilk defa 50'nin üzerinde bir epitopik bir mutant değişikliği gözüküyor. Bunlardan S geni ile ilgili bir problem var gibi görünüyor.'

Akciğer solunum yollarında 70 kat daha hızlı yayılan 'Omicron' derin dokulara on kat daha az yerleşiyor
Akciğer solunum yollarında 70 kat daha hızlı yayılan 'Omicron' derin dokulara on kat daha az yerleşiyor
Akciğer solunum yollarında 70 kat daha hızlı yayılan 'Omicron' derin dokulara on kat daha az yerleşiyor
Akciğer solunum yollarında 70 kat daha hızlı yayılan 'Omicron' derin dokulara on kat daha az yerleşiyor
Akciğer solunum yollarında 70 kat daha hızlı yayılan 'Omicron' derin dokulara on kat daha az yerleşiyor

Üniversite, Hong Kong, Sinovac, Omicron, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Akciğer solunum yollarında 70 kat daha hızlı yayılan 'Omicron' derin dokulara on kat daha az yerleşiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Akciğer solunum yollarında 70 kat daha hızlı yayılan 'Omicron' derin dokulara on kat daha az yerleşiyor" - Son Dakika
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