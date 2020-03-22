Akdağmadeni Belediyesi'nden Koronavirüs mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdağmadeni Belediyesi'nden Koronavirüs mücadelesi - Son Dakika

Akdağmadeni Belediyesi'nden Koronavirüs mücadelesi

6 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi Koronavirüs mücadelesi kapsamında ilçe genelinde almış olduğu sağlık tedbirlerini genişletiyor.

Akdağmadeni Belediyesi'nden Koronavirüs mücadelesi, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi Koronavirüs mücadelesi kapsamında ilçe genelinde almış olduğu sağlık tedbirlerini genişletiyor. Son olarak ilçede toplu taşıma işi yapan minibüslerin dezenfeksiyonu detaylı bir şekilde yapıldı.


Kurulan dezenfeksiyon tüneline giren araçlar etkili ve hızlı bir şekilde ilaçlanarak steril bir duruma getiriliyor. Sürekli olarak hizmet verecek olan dezenfeksiyon tüneli hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın bu zorlu süreçte belediye imkanlarımızı seferber ederek vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz. Uygulamaya başlamış olduğumuz dezenfeksiyon tünelinde özellikle risk faktörü yüksek olan toplu taşıma araçları ilaçlanıyor. Servis araçları haricinde isteyen vatandaşlarımız sürekli olarak burayı kullanabileceklerdir. Önümüzde ki kritik günlerde tüm uyarılara uyarak toplu taşıma araçlarını mümkün olmadıkça kullanmamak, kalabalıklardan uzak durmak ve kişisel hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. " dedi. - YOZGAT

Akdağmadeni, Koronavirüs, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:58
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm         
11:50
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor         
17:12
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı         
13:28
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı         
13:22
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta         
11:54
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 16:55:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdağmadeni Belediyesi'nden Koronavirüs mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]