Akdağmadeni'nde Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Kuruldu
1 saat önce
Akdağmadeni Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, düzenlenen açılış töreni ile dualarla hizmete açıldı.
Akdağmadeni Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, düzenlenen açılış töreni ile dualarla hizmete açıldı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde kurulan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği düzenlenen törenle hizmete girdi. İstiklal Caddesinde düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen törene Kaymakam Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı İrfan Coşkun, Cumhuriyet Savcısı Uğur Özil ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Dernek açılışı sonrası konuşan Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, amaçlarının şehit aileleri ve gaziler arasındaki iletişim ve kaynaşmanın sağlanmasını amaçladıklarını söyledi. Yılmaz derneğin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.
Akdağmadeni Şehit ve Gazi Aileleri Derneği başkanı ise Van'ın Çatak ilçesinde şehit düşen Astsubay Sinan Babacan'ın babası Hacı Ahmet Babacan oldu. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:00 Kaynak: İHA
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