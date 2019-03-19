Son Dakika Haberleri: Akdağmadeni'nde Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Kuruldu

Akdağmadeni'nde Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Kuruldu

1 saat önce

Akdağmadeni Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, düzenlenen açılış töreni ile dualarla hizmete açıldı.

Akdağmadeni'nde Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Kuruldu, System.String[]
Akdağmadeni Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, düzenlenen açılış töreni ile dualarla hizmete açıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde kurulan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği düzenlenen törenle hizmete girdi. İstiklal Caddesinde düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen törene Kaymakam Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı İrfan Coşkun, Cumhuriyet Savcısı Uğur Özil ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Dernek açılışı sonrası konuşan Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, amaçlarının şehit aileleri ve gaziler arasındaki iletişim ve kaynaşmanın sağlanmasını amaçladıklarını söyledi. Yılmaz derneğin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Akdağmadeni Şehit ve Gazi Aileleri Derneği başkanı ise Van'ın Çatak ilçesinde şehit düşen Astsubay Sinan Babacan'ın babası Hacı Ahmet Babacan oldu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

Yozgat, Akdağmadeni, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Söz Dizisindeki Şehit Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş TFF'den Hakem Burak Gazi Ülker'e 80 Gün Ceza Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:19:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdağmadeni'nde Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]