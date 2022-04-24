Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - Son Dakika
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Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi

24.04.2022 09:26
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan Ada'da, ortaya çıkan güzelliğin tanıtılması amacıyla Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "1. Akdamar Badem Çiçeği Foto Safari Fotoğraf Maratonu" yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılarak güzelliği görüntülemek için Ada'ya giden fotoğraf tutkunları da badem ağaçlarının ve Akdamar Kilisesi'nin Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasını fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştı.

Yarışmaya katılan Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri de 3 gün sürecek etkinlik kapsamında Ada'ya giderek, en güzel fotoğrafları çekebilmek için çaba gösterdi.

Sınıf öğretmeni Esra Kartal, derneğe üye olan arkadaşlarıyla Ada'ya gelip karşılaştıkları güzellikleri görüntülemeye çalıştıklarını söyledi.

Aralarında daha önce Ada'yı görmeyenlerin de olduğunu anlatan Kartal, "Buraya yaklaşık 30 kişiyle geldik. Eşsiz bir manzara karşıladı bizi. Herkes hayran kalıyor buraya. Çiçek açan ağaçlarla farklı güzelliğe bürünen Ada'yı görmeyi herkese tavsiye ediyorum." dedi.

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Akdamar Adası, Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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