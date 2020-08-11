Akdeniz Belediyesi, okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kurdu

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, geçen yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklar için farklı mahallelerde okul bahçelerine, son teknolojiye sahip portatif yüzme havuzları kuruyor. İlk etapta iki mahalleye kurulan yüzme havuzları, önümüzdeki günlerde bir mahallede daha çocuklarla buluşacak.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yaz da çocuklar için farklı mahallelerde okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kuruluyor. "Akdeniz'de yüzme bilmeyen kalmasın" çağrısıyla faaliyete geçirilen yüzme havuzlarına yüzlerce ebeveyn başvuru yaparak çocuklarını kaydettirdi. Hazırlıklar kapsamında, ilk etapta Yeni Mahallede Zeki Sabah İlkokulu ile Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulunun bahçesine portatif havuzlar kurulurken, önümüzdeki günlerde belirlenen bir mahalleye daha havuz kurulması planlanıyor.

Akdeniz Belediyesinin okul bahçelerine kurduğu portatif yüzme havuzlarında yüzme öğrenen çocuklar, gönüllerince eğlenip uzun tatilin tadını çıkarıyor.

"Anneler ve kızları kampta, çocuklar yüzme havuzunda"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, geçen yaz olduğu gibi bu yaz mevsiminde de minikleri unutmadıklarını dile getirerek, havuza veya denize gitme şansı bulamayan çocuklar için havuz keyfini mahallelere taşıdıklarını ifade etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen "Anne-Kız Projesi" kapsamında, 50 anne ile kızlarını dün Silifke'ye ücretsiz yaz kampına uğurladıklarını belirten Başkan Gültak, Akdeniz'de yaşayan dezavantajlı durumdaki vatandaşlar için sosyal ve kültürel projelere ağırlık verdiklerinin altını çizdi. Gültak, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen kurslara katılan çocuklarımız, hem yüzme öğrensinler hem de eğlensinler diye bu yaz da yüzme havuzlarını okul bahçelerimize kurduk. Çocuklarımız, korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı bir şekilde, yüzme eğitmenleri ve cankurtaranların da görevlendirildiği havuzlarımızda hem yüzmeyi öğrenecek hem de gönüllerince eğlenecekler. Akdeniz'de yaşayan tüm vatandaşlarımız yararına sosyal içerikli projelerimizin devamı gelecek" dedi.

Ailelere, çocuklarını yüzme kursuna kaydettirmeleri çağrısında bulunan Başkan Gültak, havuzların kurulduğu okul bahçelerinde bulunan görevlilerin yardımıyla kayıtların yapıldığını bildirdi. - MERSİN