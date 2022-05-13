Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

13.05.2022 11:19
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça'nın 296 kilometre açığında, bugün saat 10.31'de, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Yerin 7.33 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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Akdeniz, Deprem, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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