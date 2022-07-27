Prof. Dr. Özkan: Kadavradan rahimde Havva'da da güzel sonuç alırsak ivme artacak - Son Dakika
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Prof. Dr. Özkan: Kadavradan rahimde Havva'da da güzel sonuç alırsak ivme artacak

27.07.2022 16:08
Prof. Dr. Özkan: Kadavradan rahimde Havva'da da güzel sonuç alırsak ivme artacak

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Havva Erdem'e Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim naklinin yapıldığı belirterek, "Tam 1 yıl geçmiş.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Havva Erdem'e Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim naklinin yapıldığı belirterek, "Tam 1 yıl geçmiş. Havva'nın sağlık durumu gayet iyi" dedi. Bir önceki operasyonu da hatırlatarak Derya Sert'in çocuk sahibi olduğunu anlatan Prof. Dr. Özkan, "Havva Erdem'de de güzel sonuç alırsak, biraz daha ivme artacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

AÜ Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem'in ameliyatının üzerinden 1 yıl geçti.

'ŞU AN TERS GİDEN BİR DURUM YOK'Havva Erdem'in sağlık durumu ile ilgili konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Tam 1 yıl geçmiş. Havva Hanım, Türkiye'nin ikinci rahim nakliydi. 1 yılın ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Havva'nın sağlık durumu gayet iyi. Olumlu şekilde gidiyor. Sağlığı yerinde, rutin kontrollerini, tahlillerini yapıyoruz. Sanıyorum kısa zamanda bazı şeyler planlıyoruz. İnşallah biraz daha hızlı olacak. Zahmetsiz olmasını umuyoruz. Şu an ters giden bir durum yok" dedi.DERYA SERT DÜNYAYA ÖRNEK OLDUDünyada ilk kadavradan rahim naklinin Derya Sert'e yapıldığını, bir süre sonra anne olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özkan, "Derya'nın pratikleri aslında dünyanın pratikleriydi. Derya'nın ameliyatı dünyaya örnek oldu. Ondan sonra onlarca ameliyat yapıldı. Dünyada onlarca aile çocuk sahibi oldu, onlara umut oldu. İnşallah Havva Erdem'den de güzel bir sonuç alınırsa; birçok insana dünyada umut olacak. Onları heyecanlandıracak" diye konuştu.'PANDEMİ SONRASI MEVZUAT TAMAMLANACAK'

Dünyanın birçok yerinden talep olduğunu da aktaran Prof. Dr. Özkan, "Dünyanın her yerinde artık bu tür ameliyatlar yapılacak. Türkiye'de de birçok merkez, bu ameliyatları yapacak. Pandemi döneminden sonra umuyorum ki; bunun mevzuatı tamamlanacak. Bir disiplin altında, birçok merkezde bu ameliyatlar sağlıklı ve uygun koşullarda yapılır diye umuyorum. Havva Erdem'de de güzel sonuç alırsak, biraz daha ivme artacak diye düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlar bekliyoruz."


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Kaynak: DHA

Plastik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Özkan: Kadavradan rahimde Havva'da da güzel sonuç alırsak ivme artacak - Son Dakika

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