Akfen GYO, salgının etkileri nedeniyle sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu - Son Dakika

Akfen GYO, salgının etkileri nedeniyle sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu

26.01.2021 12:35
Akfen GYO, salgının etkileri nedeniyle sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu, System.String[]

Akfen GYO, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri sebebiyle sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.

Akfen GYO, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri sebebiyle sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.

Akfen GYO'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle bir yıldır tüm dünya ekonomilerinde yaşanan gelişmelerin, başta turizm sektörünü olumsuz etkileyerek portföyünde 20 otel ve bir ofis binası bulunan Akfen GYO'da yüksek gelir kayıplarına sebep olduğu ve şirketin finansal yapısının da bu gelişmelerden etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, tüm bu olumsuzlukları önlemek amacıyla ve konjonktürdeki düzelmenin henüz net olmaması sebebiyle bir dizi tedbir alma zorunluluğu ortaya çıktığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Akfen Grubu'nun Akfen GYO'ya desteği devam ederek grup bünyesinde yüksek nakit üretimi ve karlılık sağlayan 3 değerli gayrimenkule sahip 2 şirketin Akfen GYO tarafından tahsisli sermaye artırımı satın alınmasına bugün karar verilmiştir. Yapılan değerlemelerden makul bir indirim ile Akfen GYO tarafından satın alınacak olan bu varlıklarla (Bodrum Loft 5 Yıldızlı Tatil Köyü, Isparta Öğrenci Yurdu ve Kütahya Öğrenci Yurdu) Akfen GYO'nun varlık portföyü zenginleştirilerek ve çeşitlendirilerek düzenli ve sürekli gelir getirici, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması sağlanmış ve gelirleri salgının etkisine karşı korunmuş olacaktır.

Söz konusu satın alma işlemi için gerekli kaynağın sağlanması amacıyla Hamdi Akın tarafından taahhüt edilmek suretiyle tahsisli sermaye artışı için bugün SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. Hamdi Akın tarafından, tahsisli sermaye artışındaki pay edinim fiyatından mevcut yatırımcılarımızdan dileyenlere 10-11 Şubat 2021'de pay devir taahhüdünde bulunulmaktadır. Böylece yatırımcılarımız tahsisli sermaye artışı fiyatından payları oranında sermaye artışından dolaylı olarak pay edinmiş olacaklardır."

Satın alınmasına karar verilen varlıklar şöyle:

NiteliğiVarlıkİşletmeciYeriKapasitesi
Bodrum Loft - 5 yıldızlı tatil köyüMasanda Tur. Yat. AŞAkfen Tur. Yat. ve İşt. AŞBodrum-Türkbükü92 oda-184 yatak
Isparta Öğrenci YurduIsparta Yurt Yatırımları AŞKredi Yurtlar KurumuIsparta4 bin 32 yatak
Kütahya Öğrenci YurduIsparta Yurt Yatırımları AŞKredi Yurtlar KurumuKütahya3 bin 200 yatak

Kütahya, Isparta, Turizm, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akfen GYO, salgının etkileri nedeniyle sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu - Son Dakika


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