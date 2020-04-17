Akhisar'a Cansuyu olacaklar - Son Dakika

Akhisar'a Cansuyu olacaklar
7 saat önce
Manisa il genelinde gönüllüler ağı ile ulaşılmadık mağdur ve mazlum bırakmak istemeyen Cansuyu Derneği, Manisa Akhisar ilçesinde herkesin yakında tanıdığı Erhan Çelik ile umut olmaya başladı.
Manisa il genelinde gönüllüler ağı ile ulaşılmadık mağdur ve mazlum bırakmak istemeyen Cansuyu Derneği, Manisa Akhisar ilçesinde herkesin yakında tanıdığı Erhan Çelik ile umut olmaya başladı.
"Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır" sloganı ile yola çıkan Cansuyu Derneği, Manisa Akhisar ilçesinde mazlum ve muhtaca ulaşmak için gönüllü Erhan Çelik ile çalışmalara başladı. Amaçlarının nerede bir baca tütmüyorsa nerede bir tencere kaynamıyorsa nerede bir hanenin evinde kendi evimizde olanlar olmuyorsa bunu ortadan kaldırmak için çalışmaya başladıklarını söyleyen Cansuyu Derneği Akhisar İlçe Gönüllüsü Erhan Çelik, "Derdimiz önce insan olmak. Eğer bunu başarabilirsek tüm sorunlar ortadan kalkmış olacak. Bir de bizim en büyük eksikliğimiz diğergamlık yani empati kurmak. Herkes günlük hayatın koşturmacası içinde evden işe işten eve gidip geliyor. Alt komşu üst komşuyu bilmiyor. Durum böyle olunca da kendimiz haricinde kimseden haberimiz olmuyor. Komşumuz aç mı açık mı bir derdi sıkıntısı var mı bilmiyoruz. Oysa komşuluk çok önemli çok değerli çok kıymetli bir nasip. Komşusunun durumundan haberi olmayan kişinin yaşadığı kentte aç açık var mı ondan da haberi olmuyor çünkü böyle bir derdi olmuyor. Onun için bizim derdimiz olmalı sadece kendimizi değil çevremizi de düşünmeliyiz. Bunun için herkesin bir Cansuyu olması lazım. Çevresine eşine dostuna komşusuna sahip çıkması kendilerini onların yerine koyması gerekir. İnşallah yapacağımız çalışmalarla Akhisar'a Cansuyu olacağız" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:07 Kaynak: İHA
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