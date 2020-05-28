Akhisar Belediyesi, korona virüs çalışmalarını açıkladı - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, korona virüs çalışmalarını açıkladı

Akhisar Belediyesi Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 10 Mart tarihinden bugüne kadar Akhisar genelinde yapılan çalışmalarını rapor halinde sundu.

Akhisar Belediyesi, korona virüs çalışmalarını açıkladı, System.String[]

Akhisar Belediyesi Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 10 Mart tarihinden bugüne kadar Akhisar genelinde yapılan çalışmalarını rapor halinde sundu.


Akhisar Belediyesi, tüm dünyayı etkisi alan korona virüs (Covid-19) salgın hastalığına karşı, Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasının hemen ardından hızlı bir şekilde başlattığı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Hastalığın bulaşmasını önlemeye dönük faaliyetler, ekonomik ve sosyal yaşama yönelik destekler ile diğer kurumlarla işbirliği konularında hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaşan Akhisar Belediyesi, halkı bilgilendirdi.


Dezenfekte işlemleri tüm hızıyla devam ediyor


Kent genelinde dezenfeksiyon hizmetlerini 7/24 sürdüren Akhisar Belediyesi'nin oluşturduğu özel dezenfeksiyon ekipleri, salgının başladığı 10 Mart tarihinden itibaren kent genelindeki tüm kamu kurumlarını 614 kez, merkez ve kırsal mahallelerdeki sağlık kuruluşlarını 186 kez, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ni ve ek hizmet binalarını her hafta düzenli olarak dezenfekte etti. Akhisar Ağız ve Diş Hastanesi'ni 16 kez, kent genelindeki eczane ve işyerlerini 689 kez, berber, kuaför ve güzellik salonlarını 224 kez, ibadethaneleri 60 kez, karantina altındaki bina ve mahalleleri 220 kez, özel, ticari ve kamu taşıtlarını 720 kez, halk sağlığı için dezenfekte etti. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarını hala düzenli olarak devam ettirirken, park, mesire alanı gibi rekreasyon alanlarında gezi, dinlenme, spor ve buna benzer faaliyetler yasaklandı ve halk sağlığı için buralarda faaliyetin önüne geçildi.


300 kilometrelik alan dezenfekte edildi


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 10 Mart tarihinden şu ana kadar toplamda 300 kilometre uzunluğundaki imar yollarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Her mahalle 15 günde bir yeniden dezenfekte edilirken, 10 adet kent meydanı sürekli olarak temizlendi. Kent genelindeki 5 bin adet çöp konteyneri dezenfekte edilirken, fabrika işçilerinin sıklıkla kullandığı işçi durakları sürekli olarak dezenfekte edildi. Tüm kırsal mahalle muhtarlarının talebi üzerine her mahalleye 30'ar litre dezenfektan verilerek köylerin steril hale getirilmesi sağlandı.


Toplam 522 bin maske ücretsiz olarak dağıtıldı


Vatandaşların tıbbi ve koruyucu maskeye ulaşımı konusunda zorluk yaşaması üzerine harekete geçen Akhisar Belediyesi, yerel bir tekstil fabrikası ile ortaklaşa çalışarak ilk etapta 100 bin maske üreterek, bu maskeleri sağlık çalışanları başta olmak üzere vatandaşlara ve meslek odalarına dağıttı. Daha sonra alımı yapılan maskeler ile birlikte vatandaşlara toplamda 522 bin tıbbi maske dağıtıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler özellikle şehirde kurulan 3 semt pazarında düzenli denetimler yaparak ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında şehirdeki berber, kuaför ve güzellik salonlarını bizzat yerinde kontrol ederek alınması gereken tüm tedbirleri alarak gerekli uyarılarda bulundu. Şehirdeki alışveriş merkezlerinde alınacak tedbirleri yerinde inceleyen ekipler gıda satışı yapan işletmelerin denetimini düzenli olarak yaparak, fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmiş oldu.


Dayanışma ile vatandaşlara yardım


Korona virüs sebebiyle işini ve gelirini kaybeden, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara da yardım eli uzatan Akhisar Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla çeşitli yardımlarda bulundu. Toplamda 6 bin 269 adet gıda kolisi ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmıştır. Yapılan bu yardımların bir kısmı, Akhisar Dayanışması adı ile başlatılan kampanya neticesinde Akhisar halkının yaptığı yardımlar ile karşılandı. Küçük çocuğu olan 198 vatandaşa bebek bezi yardımı, 396 vatandaşa ise mama ve süt yardımı yapıldı. 45 belediye personelinden oluşan ekipler salgın süresince evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan gelen 2 bin 489 talebin tamamını karşıladı. Ayrıca, Vefa Destek Grubu'na yönlendirilen 23 belediye personeli, diğer kurumlar ile işbirliği ile çalışarak vatandaşlardan gelen 435 talebin tamamını karşıladı.


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığın önüne geçme, hastalığın belirtileri ve hastalık belirtisi sonrasında nelerin yapılmasıyla ilgili, evde kalma ve sosyal mesafe ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı.


Belediyecilik hizmetleri sürekli devam etti


Akhisar Belediyesi, bulaşıcı hastalıktan vatandaşları korurken bir yandan da kritik belediyecilik hizmetlerinin kesintisiz devamını da sağladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle hayvansever vatandaşların ilgisinden mahrum kalan sokak hayvanları için sağlanan mama desteği 4 katına çıkartılarak kent genelinde 91 yerde beslenme noktası kuruldu. Halk sağlığı için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına soğuk havalarda içlerini ısıtabilmek için sıcak çorba dağıtımı yapıldı. Belediyeye ait iş yerlerinden hiçbir şekilde kira alınmazken, geçim sıkıntısı yaşayan esnafa da destek olundu.


Psikolojik Danışma Hattı kuruldu


Korona virüs ile mücadele kapsamında Akhisarlıların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak için uzman psikolog ile danışma hattı kuruldu. Kent genelinde korona virüse karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi, çalışmalarını aynı şekilde sürdürmeye devam ediyor. - MANİSA

Türkiye, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 05:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi, korona virüs çalışmalarını açıkladı - Son Dakika

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