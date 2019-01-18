Akhisarspor-Beşiktaş Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ikinci devre ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş
'ın yeni oyuncuları Burak Yılmaz
ile Nicolas Isimat-Mirin, yeşil-siyahlı takıma karşı ilk 11'de mücadele etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarının son maçı olan 4-1 yenildikleri Kasımpaşa
müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte cezalı Adriano'nun yanı sıra Atiba Hutchinson
, Necip Uysal
ve Mustafa Pektemek
'in yerine Caner Erkin
, Ricardo Quaresma
, Nicolas Isimat-Mirin ile Burak Yılmaz, ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz 71, Isimat-Mirin ise 15 numaralı formayı giydi.
Beşiktaş'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 yıl görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçıyla 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş formasıyla son olarak yine Manisa
'da 21 Aralık
2007'de Manisa 19 Mayıs
Stadı'nda Manisaspor
ile yapılan lig maçında mücadele etmişti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma sırasında Burak Yılmaz hariç ilk 11'de oynayan tüm futbolcuların yanı sıra Oğuzhan Özyakup
, Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın
'ı tribüne davet ederek destek verdi.
Daha sonra tüm takımı tribüne çağıran taraftarları futbolcular, tribüne doğru giderek alkışladı.
Bir grup taraftar, siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya çıkarken "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.
Akhisarspor'un yenileri yedek kulübesinde
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları ve takımla fazla çalışma şansı bulamayan Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru
'yu yedek soyundurdu.
Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son maçı olan Atiker Konyaspor
mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişik isimle sahaya çıktı. Aykut Çeviker
, Helder Barbosa ve Onur Ayık
'ın yerine Avdija Vrsajevic
, Adrien Regattin ve Jeremy Bokila şans buldu.