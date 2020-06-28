Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0 - Son Dakika

Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Cemil TunçAKHİSARSPOR: Lukac - Tolga (Dk. 67 Aykut), Uğur Arslan, Musa Nizam, Kadir, Rotman, Bjarnason (Dk. 78 Taha), Onur (Dk. 78 Çekdar), Hadzic (Dk. 67 Bertuğ), Erhan, Cikalleshi (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

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HAKEMLER: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

AKHİSARSPOR: Lukac - Tolga (Dk. 67 Aykut), Uğur Arslan, Musa Nizam, Kadir, Rotman, Bjarnason (Dk. 78 Taha), Onur (Dk. 78 Çekdar), Hadzic (Dk. 67 Bertuğ), Erhan, Cikalleshi (Dk. 62 Ali Kaan)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak - Alaaddin (Dk. 90 Erdem), Tarık (Dk. 90 Mücahit Can), Glumac, Gökhan, Muhammed, Serkan (Dk. 73 Yunus Emre), Bentley, Nouri, Hasic (Dk. 46 Gomis), Gimbert (Dk. 84 Bahadır)

GOL: Dk. 87 Bertuğ (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Tarık, Gimbert, Gomis (Ümraniyespor) - Musa Nizam, Kadir, Onur, Rotman (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Nouri (Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, evinde 10 kişi kalan Cesar Grup Ümraniyespor'u tek golle geçti: 1-0. Spor Toto Akhisar Stadı'nda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanan maçta 40'ıncı dakikada Cikalleshi'nin ayağından penaltıdan yararlanamayan Akhisarspor, 87'inci dakikada Bertuğ'la 3 puana uzandı. Genç forvet Bertuğ, bu sezon attığı ilk golüyle takımına galibiyeti getirdi. Konuk Ümraniye, 45'inci dakikada Nouri'nin direkt kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Bu skorla Akhisarspor, 48 puana ulaşarak son 4 maça ilk 2 barajının 5 puan gerisinde Play-Off hattında girdi. Ümraniye ise 41 puanda kaldı.

14'üncü dakikada Tolga'nın ara pasıyla Ümraniyespor ceza sahasına giren Onur'un karşı karşıya pozisyonda şutunu kaleci Burak ayağıyla kornere çeldi.

21'inci dakikada Akhisarlı Erhan'ın ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

38'inci dakikada ev sahibi penaltı kazandı. Cikalleshi'nin pasında Hadzic, ceza sahasında Tarık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterirken Cikalleshi 40'ıncı dakikada kullandığı atışı yan direğe nişanladı.

45'inci dakikada Akhisarlı Tolga'ya dirsek atan Ümraniyesporlu Nouri direkt kırmızı kart gördü.

72'inci dakikada Bertuğ'un şutu yandan auta çıktı.

87'inci dakikada ev sahibi galibiyet golünü buldu. Erhan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu ceza sahasında iyi yükselen Bertuğ kafayla ağlarla buluşturup skoru belirledi: 1-0.

YILMAZ VURAL VE 3 FUTBOLCUYA İZİN YOK

Akhisarspor'da geçen hafta oynanan Altay maçı öncesi 19 Haziran'da yapılan koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan heknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic'e Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sahaya çıkmak için izin gelmedi. Koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durup 3 aylık aranın ardından başlayan lig öncesi geçen hafta kabus gibi günler geçirip hastanede karantina altına alınan Akhisar'ın teknik patronu ve 3 futbolcusuna hafta içi salı, perşembe ve cuma günü yapılan 3 test ise negatif çıktı. Hafta içinde hastaneden çıkıp testler negatif sonuçlanınca takıma katılan Yılmaz Vural, Burhan, Ergin ve Vrsajevic için TFF'ye Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün değiştirilmesi başvurusu yapan Akhisar, sonuç alamadı. Takımı sahaya yine Antrenör Mehmet Demirtaş çıkardı. TFF, Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole göre takımlardaki koronavirüs vakalarında 14 günlük karantina sürecinin tamamlanması ve bu dönemde iki negatif test arasında 5 günlük süre olması zorunlu tutuluyor.


Muhammet Yumak, Uğur Arslan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0 - Son Dakika Spor
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