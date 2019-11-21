Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Ergin'e gün doğdu
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Akhisarspor'da Ergin'e gün doğdu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü evinde Altay ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da tecrübeli golcü Ergin Keleş'e hazır ol emri geldi.

Akhisarspor'da Ergin'e gün doğdu, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü evinde Altay ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da tecrübeli golcü Ergin Keleş'e hazır ol emri geldi. Takımın önemli gol kozu Sokol Cikalleshi'nin sakatlığından dolayı Ege derbisinde görev alamayacağı bildirilirken, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın Ergin'e 11'de şans vereceği ifade edildi. Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, Akhisarspor'da sadece 4 maça çıktı. Geride kalan 11 haftada hiç 11'de şans bulamayan Ergin 130 dakika sahada kaldı ve gol atamadı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:51 Kaynak: DHA
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