Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Tolga yuvaya döndü
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Akhisarspor'da Tolga yuvaya döndü

4 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra transfer harekatını sürdüren Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan eski oyuncusu Tolga Ünlü'yü yuvaya döndürdü.

Akhisarspor'da Tolga yuvaya döndü, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra transfer harekatını sürdüren Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan eski oyuncusu Tolga Ünlü'yü yuvaya döndürdü. Akhisar'da daha önce 2014-2017 arasında 2.5 sezon forma giyen 30 yaşındaki sağ bek, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da yetişip Türkiye kariyerinde Konyaspor'da da oynayan Tolga, geçen sezon Erzurum'da Süper Lig'de 18 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın o dönem çalıştırdığı BŞB Erzurumspor'da 2017-18 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.


- Akhisar
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:54 Kaynak: DHA
Erzurumspor Kulübü, Tolga Ünlü, Spor
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