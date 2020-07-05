AKİB, normalleşme dönemine rekorla başladı

AKDENİZ İhracatçı Birlikleri (AKİB), koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme döneminde, yüzde 6 artışla 893,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, "Pandemi kaynaklı kayıplarımızı hızlıca telafi etmenin gayreti içindeyiz. 2020 yılını kayıpsız kapatmayı hatta geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Haziran ayında önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 6 artış sağlayan AKİB, 893,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat ve bakliyat, mobilya, tekstil, yaş meyve ve sebze ile demir çelik sektörleri normalleşme dönemine güçlü başlangıç yaptı. Öncü göstergelerin, haziran ayında yakalanan bu çıkışın, temmuz ve ağustos aylarında da devam edeceğinin işaretini verdiğini kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 177, hububat ve bakliyatta yüzde 84, mobilyada yüzde 37, tekstilde yüzde 30, yaş meyve ve sebzede yüzde 29, demir çelikte yüzde 19 oranında artış sağladıklarını, 2020'nin ilk yarısında 5 milyar 310 milyon dolarlık dış satıma ulaştıklarını söyledi.

EN FAZLA ARTIŞ ALMANYA, BELÇİKA VE UKRAYNA'DA

AKİB'in ihracat ailesine haziran ayında 284 firmanın katıldığını ve toplam üye sayısının 17 bin 15'e ulaştığını kaydeden Başkan Yamanyılmaz, yılın 6'ncı ayında birliğin ihracatını ülkelere göre değerlendirirken şöyle konuştu:

"Haziran ayında en çok ihracat yaptığımız ülkeler Irak Rusya ve Almanya oldu. En fazla artışı Almanya, Belçika ve Ukrayna pazarlarında elde ettik. Bu dönemde ana pazarlarımızı oluşturan Irak'a yüzde 34 artışla 83,6 milyon dolar, Rusya'ya yüzde 61 artışla 60,2 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 75 artışla 52,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Almanya'nın yanı sıra ihracat performansını yükselttiğimiz diğer ülkeler yüzde 72 artış ve 18,1 milyon dolar ile Belçika ve yüzde 71 artış ve 5,5 milyon dolar ile Ukrayna oldu."

'2020 YILINI KAYIPSIZ KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ'

Ticaret Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' kapsamında, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, ihracat pazarlarında etkinliklerini artırdıklarını dile getiren Yamanyılmaz, "Pandemi kayıplarımızı hızlıca telafi etmenin gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin zengin ürün çeşitliliğinin, kaliteli ve katma değerli üretim gücünün ihracat pazarlarında en yüksek değeri bulması için seferber olmayı sürdüreceğiz. 2020 yılını kayıpsız kapatmayı, hatta geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Haziran ayında 8 sektörün 6'sında elde ettiğimiz çıkışlar da bu hedefe ulaşabileceğimizin güçlü sinyallerini veriyor" diye konuştu.