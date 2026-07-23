Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir otoyolda seyir halinde olan bir sürücü, hayatı boyunca unutamayacağı trajikomik bir manzarayla karşılaştı.

Highway 56 (Otoyol 56) üzerinde aracıyla ilerlerken bir telefon ve elektrik direğinin en tepesinde devasa bir ayının mahsur kaldığını fark eden kadın, o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada ve dış basında büyük yankı uyandırdı.

DİREĞİN TEPESİNDE CAN PAHASINA BEKLEYİŞ

Görüntülerde, büyük bir ayının elektrik tellerinin hemen altındaki ahşap direğin çapraz koluna sıkıca tutunduğu ve metrelerce yüksekte dengede kalmaya çalıştığı net bir şekilde görülüyor.

Manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve başlangıçta ayının ölü olabileceğini düşünen sürücü, hayvanın hareket ettiğini görünce durumu vakit kaybetmeden 911 acil servisine bildirdi.

YETKİLİLERDEN ÇARESİZ BIRAKAN YANIT

Videoya yansıyan 911 telefon görüşmesinde, operatörün kadına ayıyı kendi haline bırakmasını ve bölgeden uzaklaşmasını tavsiye ettiği duyuluyor. Acil servis yetkilisi, Balık ve Yaban Hayatı Dairesi (Game and Fish) ile zaten iletişim halinde olduklarını ancak şu aşamada yapılabilecek hiçbir şey olmadığını belirtiyor.

Operatör, ayıyı güvenli bir şekilde indirmek için uyuşturucu iğne kullanılmasının, hayvanın metrelerce yüksekten sert bir zemine düşerek çok daha ağır yaralanmasına yol açabileceğini ifade ederek müdahale edemediklerini açıklıyor.

DIŞ BASINDA VİRAL OLDU: MAALESEF ACI SONLA BİTTİ

Amerikan yerel medyasında ve uluslararası haber ajanslarında hızla yayılan bu olay, ne yazık ki üzücü bir şekilde sonuçlandı. Dış basında yer alan detaylara göre, yetkililer güvenli bir kurtarma operasyonu organize edemeden, direğin tepesinde mahsur kalan talihsiz ayı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yaban hayatı uzmanları, ayıların trafikteki yüksek seslerden, insanlardan veya köpeklerden ürktüklerinde içgüdüsel olarak tehlikeden kaçmak amacıyla bu tür tehlikeli elektrik direklerine bir ağaçmış gibi tırmanabildiklerini vurguluyor.