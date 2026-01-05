Akıllı ve Sürdürülebilir Turizm Toplantısı İtalya'da - Son Dakika
Akıllı ve Sürdürülebilir Turizm Toplantısı İtalya'da

05.01.2026 13:23
ETÜ'nün ortak olduğu Erasmus+ projesinin toplantısında sürdürülebilir turizm dijital çözümleri ele alındı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ortaklığında yürütülen ve sürdürülebilir turizm için dijital çözümler geliştirmeyi amaçlayan "Smart and Sustainable Tourism for a Fair Future (Smart Tourism)" Erasmus+ projesinin ikinci uluslararası toplantısı, İtalya'nın Treviso kentinde gerçekleştirildi.

İtalyan ortağı S.I.D.E.S. APS ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye, Belçika ve İspanya'dan proje ortakları katılım sağlarken toplantıda ETÜ'yü temsilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan ile Doç. Dr. Mehmet Emirhan Kula ve Öğr. Gör. Ali Necip Nursoy yer aldı.

Toplantıda, projenin sürdürülebilir turizm hedefleri çerçevesinde geliştirilen dijital araçlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. "Yeşil Turizm" yaklaşımı üzerinde durularak, turizm işletmelerinin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik stratejiler, kültürel mirasın korunması, turist deneyiminin iyileştirilmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak sürdürülebilir uygulamalar detaylı biçimde ele alındı. Ayrıca toplantıda, dijital araçların proje kapsamında nasıl uygulanacağı, pilot uygulama süreçleri ve eğitim modüllerinin tasarımına ilişkin yol haritası da paylaşıldı.

Turizm işletmecilerine rehberlik etme ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması adına yürütülen çalışmaların konuşulduğu toplantıda Erzurum'un turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulurken, yerel ve uluslararası paydaşlarla iş birliği olanakları değerlendirildi.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hüseyin Daştan, "Smart Tourism projesi kapsamında geliştirdiğimiz dijital çözümler, turizm işletmelerinin çevresel sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artırmalarına yardımcı olacak. Bu araçlar, öğrencilerimiz ve yerel paydaşlar tarafından deneyimlenecek ve gerçek uygulamalara dönüştürülecek. Ayrıca bu süreç, öğrencilerimizin ve yerel işletmelerin yenilikçi çözümler geliştirme yetkinliklerini artıracak, bölgesel turizmin modernizasyonuna doğrudan destek sunacak. Proje sayesinde hem eğitim hem de sektör alanında deneyim kazanmış olan katılımcılar, uluslararası standartlarda uygulamalı bilgi edinmiş olacak ve sürdürülebilir turizm alanında somut çıktılar üretebilecekler" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İtalya, Turizm, Yerel, Son Dakika

