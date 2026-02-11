Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Görevini Devraldı - Son Dakika
Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Görevini Devraldı

Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Görevini Devraldı
11.02.2026 15:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı. Devir teslim töreninde, güçlü bir hukuk devleti ve adalet anlayışını sürdüreceklerini belirterek, yargı süreçlerini hızlandırmayı ve dijital altyapıyı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Tunç ise, adalet alanında önemli reformların yapıldığını vurguladı ve Gürlek'in bu çalışmaları devam ettireceğine inandığını söyledi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı. Gürlek, "'Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, görevden affını isteyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Gürlek, Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı. Törende, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar, Halit Yerebakan ile Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve bakanlık personeli yer aldı.

'ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLADIK'

Törende konuşan Yılmaz Tunç, 4 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle göreve geldiğini belirterek, "Adalet Bakanlığı görevini bugün büyük bir onur ve gururla Akın Gürlek Bakanımıza devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla siyaset yolculuğumuz çok uzun sürdü. Genç yaşlarda başladığım bir siyaset yolculuğuydu. AK Parti'nin kuruluşunda kurucu ilçe başkanlığı, meclis üyeliği ve daha sonrasında 16 yıl, 5 dönem milletvekilliği görevlerinde bulundum. Bakanlığım döneminde yargı teşkilatımızın kapasitesini güçlendirmenin gayretiyle çalışmanın onur ve gururunu yaşadık" dedi.

Yılmaz Tunç, "23 yıldan bu yana Türkiye, gerek fiziki kalkınma hamleleri, dünya çapındaki projeleriyle büyük bir gelişme ve ilerleme sağladı. Diğer yandan Türkiye demokratik kalkınmasını ihmal etmedi; vesayetçi yargı anlayışını tarihe gömmeyi milletimiz sayesinde başardık. Anayasamızda ve yasalarımızda yenileme ve reform çalışmalarıyla gerçekten sessiz devrim sayılan, özellikle Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması, hukuk devleti ilkesinin tahkim edilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldık. Yargı teşkilatımız sürekli bir reform süreci içindeydi; adalete güveni en üst noktaya taşımak, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımak noktasında önemli ilerlemeler sağladık. İnanıyoruz ki Akın Gürlek Bakanımız buradaki çalışmaları daha ileriye taşıyacaktır" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR HUKUK DEVLETİ İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ'

Akın Gürlek ise Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ettiğini belirterek, "Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten Sayın Bakanımıza ve sayın çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformlar hayata geçirilmiştir. Yargı reformları, eylem planları, dijital adalet altyapısındaki gelişmeler, adalet sistemimizin güçlenmesine çok önemli katkılar sunmuştur. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. 'Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız. Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz. Bu vesileyle bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben yargı teşkilatının içinden geliyorum biliyorsunuz; 20 yıla yakın hakimlik, savcılık yaptım. Özellikle hakim, savcı arkadaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların da çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
