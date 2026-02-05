Akıncı, Kahire'de Türkiye-Mısır İş Forumu'na katıldı - Son Dakika
Akıncı, Kahire'de Türkiye-Mısır İş Forumu'na katıldı

Akıncı, Kahire\'de Türkiye-Mısır İş Forumu\'na katıldı
05.02.2026 12:19
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır İş Forumu programına katıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır İş Forumu programına katıldı.

Forum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) iş birliğinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde oda ve borsa başkanları da katılım sağladı.

Forum öncesinde GTB adına temaslarda bulunan Akıncı, Mısır'daki İsmailiye Ticaret Odası ile Garbiye Ticaret Odası arasında tarım ve tarımsal gıda sanayini kapsayan iki ayrı iş birliği protokolüne imza attı. Protokollerle; üretimden pazarlamaya uzanan süreçte bilgi paylaşımı, ortak projeler ve karşılıklı yatırım imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Forum süresince gerçekleştirilen ikili görüşmelerde Türkiye-Mısır ticari ve ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin orta vadede 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi, üçüncü ülkelerde ortak iş yapma imkanları ile tarım ve gıda sanayinde katma değeri yükseltecek modeller ele alındı.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, bu tür üst düzey platformların reel sektör açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, "Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin yeniden ivme kazandığı bir dönemde gerçekleştirilen bu forum, özellikle tarım ve gıda sanayinde yeni bir iş birliği zeminini beraberinde getiriyor. Gaziantep olarak güçlü üretim altyapımızı, ihracat tecrübemizi ve gıda sanayindeki birikimimizi uluslararası ortaklıklarla daha ileri taşımayı hedefliyoruz. İmzaladığımız protokoller; karşılıklı ticaret hacminin artırılması, tarımsal üretimde katma değerin yükseltilmesi ve ortak yatırım imkanlarının somut projelere dönüşmesi açısından önemli bir başlangıçtır. Önümüzdeki süreçte pazar çeşitlendirmesini güçlendiren, sürdürülebilir ve uzun vadeli iş birliklerine odaklanmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akıncı, Ekonomi, Türkiye, Kahire, Mısır

Son Dakika Ekonomi Akıncı, Kahire'de Türkiye-Mısır İş Forumu'na katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Akıncı, Kahire'de Türkiye-Mısır İş Forumu'na katıldı - Son Dakika
