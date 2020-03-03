Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunmasını yapması için eski astsubay Hasan Saltan'a söz verdi.

Sanık Saltan, savunmasını hazırlayamadığını belirterek ek süre talebinde bulundu. Cezaevindeki bilgisayardan günde 2 saat yararlanabildiğini öne süren Saltan, "Bilgisayar kullanma kapasitem hızlı değil, birinin 10 dakikada yaptığını ben 1-2 saatte yapıyorum. Savunmamı sonraki celsede yapmak istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Defne Vardar da dünkü duruşmada ek süre talebinde bulunduklarını, ancak mahkemenin bu taleplerini reddettiğini hatırlatarak müvekkilinin günlük bir saat bilgisayar kullanabildiğini, bu şekilde susma haklarını kullanmak istemediklerini belirtti.

Gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadığını öne süren Vardar, "Cezaevinde bilgisayarlara virüs girmiştir. Müvekkilim savunmasını sil baştan hazırlamıştır. Süre talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dün bu hususta ara karar aldıklarını hatırlatan Başkan Giray, sanığın bu talebinin, iddianame ve mütalaa tebliğ tarihlerinden itibaren geçen süre nazara alınarak yerinde görülmediğini belirtti.

Başkan Giray, sanık ve avukatının ek süre taleplerinin oy birliğiyle reddine karar verildiğini söyledi.

Savcının mütalaasının üzerinden 13 ay geçti

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında daha önce de bazı sanıklar savunma için gün ve saat bildirilmesine rağmen ek süre talep ederek belirlenen günde savunma yapmak istememişlerdi. Bazı sanık ve müdafileri aylar öncesinden savunma yapacakları günü bilmelerine rağmen yasal olmayan gerekçelerle savunma yapmaktan kaçınmışlardı.

Davanın 21 Ocak 2019'da görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, darbenin yöneticisi olan sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş ile yönetici konumundaki 16 eski asker sanık hakkında "anayasal düzeni ihlal", "cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istemişti.

Mütalaada, sanıklardan 324'ü hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep eden savcı, 11 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra iştirak ettikleri diğer suçlardan da cezalandırılmalarını talep etmişti.

Savcı, 9 sanığın "anayasayı ihlal suçuna yardım"dan 20 yıla kadar, 32 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Mütalaada, 71 sanığın tüm suçlardan beraatine, darbe girişiminde bulunmak suçundan başka mahkemelerde ceza alan 2 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve "sivil imam" Adil Öksüz'ün de bulunduğu 6 sanığın dosyasının ise ayrılmasına karar verilmesi talep edilmişti.