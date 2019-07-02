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Akıncı Üssü davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep edince duruşma yarına ertelendi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep edince duruşma yarına ertelendi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapması için huzura çağrılan sanıklar Mehmet Fatih Canal, Eren Çalışkan, Şevket Aydemir, Oğuz Kağan Ayran, çeşitli sebeplerle süre talebinde bulundu. Ayrıca, Oğuz Haksal ve İrfan Altuntaş, tahliyelerini talep etti.
Bunun üzerine ara karar veren mahkeme, sanıklar Oğuz Haksal ve İrfan Altuntaş'ın tahliye talebini reddetti.
Mahkeme, Mehmet Fatih Canal, Oğuz Kağan Ayran, Eren Çalışkan ve Şevket Aydemir'in savunma hazırlığına ilişkin talepleri nazara alınarak sanıklara mütalaaya karşı sözlü beyanlarını sunmaları için 30 Temmuz'a kadar süre verilmesini kararlaştırdı.
Sanıklara, belirtilen tarihe kadar beyanda bulunmadıkları takdirde de sözlü beyanda bulunmaktan vazgeçmiş sayılacakları hatırlatıldı.
Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:26 Kaynak: AA
Akıncı Üssü, Güncel
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