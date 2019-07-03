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Akıncı Üssü davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kurmay binbaşı rütbesiyle görev yapan Selim Hakan Taş, 15 Temmuz'da mutlak itaat anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.
Daha önce emirler doğrultusunda tatbikatlara gittiğini anlatan Taş, darbe girişiminin yaşandığı gün de tatbikat olacağı gerekçesiyle emirlere uyduğunu ileri sürdü.
Taş, o gece yaşanan tüm gelişmelerin tatbikat kapsamında yapılan bir faaliyet olduğunu düşündürdüğünü iddia ederek, "Gördüğüm hiçbir şey anormal gelmedi." diye konuştu. Suçlamaları kabul etmeyen Taş, tahliyesini ve beraatini istedi.
Darbe girişiminin yaşandığı gün, İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı'nda görev yapan ancak, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ne gelen sanık eski yüzbaşı Ömer Faruk Alp de savunmasında suçlamaları kabul etmedi.
Alp, Üs'te bulunmasına rağmen o gün silahlı olmadığını ve Üs içinde bir yerde nöbet de tutmadığını iddia ederek, hakkında somut bir kanıt bulunmadığını ileri sürdü.
FETÖ üyesi olmadığını da savunan Alp, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:22 Kaynak: AA
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