Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 458 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Konya 3. Ana Jet Üssü MAK ve İHK Filosunda görevli eski astsubay Semih Özçelik savunma yaptı.

"Ben burada olmayı kesinlikle hak etmiyorum. Ben şerefli bir Türk askeriyim. Vatan hainliğiyle yargılanmayı hak etmiyorum." diyen Özçelik, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Konya 3. Ana Jet Üssü MAK ve İHK Filosunda 2016'da görev yapmaya başladığını anlatan Özçelik, darbe girişimi meydana geldiğinde henüz 3 aydır oranın personeli olduğunu söyledi.

Özçelik, MAK komandosu olduğunu, emir verilirse yapacağını, verilmezse verilene kadar bekleyeceğini ifade ederek, 15 Temmuz'da da komutanının verdiği kanuni emri yerine getirdiğini ve haksız yere burada bulunduğunu öne sürdü.

"Ben askerim, bana verilen emirleri sorgulamam, sorgulayamam. O gün bana koruma görevi verildi. Ben de yerine getirdim." diyen Özçelik, Moda'daki düğün salonunun kamera kayıtları incelenirse o günkü tüm hal, tavır ve davranışlarının sadece koruma saikiyle olduğunun görüleceğini iddia etti.

15 Temmuz'da arazi eğitimine gitmeyi beklerken eğitimin iptal olduğunu ve İstanbul'da koruma görevi verildiğini öğrendiğini anlatan Özçelik, detayları da Samandıra'daki askeri birlikte bölük komutanından aldıklarını söyledi.

Özçelik, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın İstanbul'da olduğu, komutanımızın güvenliği kapsamında bekler görev icra edeceklerinin bildirildiğini belirterek, daha sonra verilen emir üzerine Moda'daki düğün salonuna gittiklerini aktardı.

Moda Deniz Kulübü'nde, tesisin üst tarafının denize bakan balkon kısmında gece boyunca çevre emniyeti kapsamında beklediğini, davetli ya da çalışanlar bulunmadığı için bir karmaşa da olmadığını iddia eden Özçelik, bir ara Abidin Ünal'ı korumalarıyla ayrılırken gördüğünü ileri sürdü.

Özçelik, şüphelenecek bir şey olmadığını, hayatın normal akışında devam ettiğini iddia etti.

Moda'dan sonra Samandıra'ya geçtiklerini, burada biraz istirahat ettikten sonra tekrar helikopterlere bindirildiklerini anlatan Özçelik, bir süre sonra da Akıncı Üssü'ne indiklerini aktardı. Özçelik, ancak Akıncı'da iddia edildiği üzere herhangi bir yerde nöbet tutmadığını veya başka bir eylemde bulunmadığını savundu.

Gözaltına alınıp Batı Adliyesi'ne getirildiğinde buradaki avukatlardan darbe girişiminin boyutunu öğrendiğini iddia eden Özçelik, gece bunu "küçük bir grubun kalkışması" şeklinde duyduğunu ancak detay öğrenemediğini ileri sürdü. Özçelik, "Ben hiçbir zaman darbe kastıyla hareket etmedim." dedi.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını da savunan Özçelik, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmaya pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.