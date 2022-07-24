Akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra nehirde kayboldu - Son Dakika
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Akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra nehirde kayboldu

24.07.2022 20:57
Akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra nehirde kayboldu

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtaran Aydın Tutkal (43) ve Mücahit Keser (45) kendileri akıntıya kapıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtaran Aydın Tutkal (43) ve Mücahit Keser (45) kendileri akıntıya kapıldı. Keser, kurtulmayı başarırken, Tutkal akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. Tutkal'ı arama çalışmaları başlatıldı.

Genç ilçesinde Murat Nehri kıyısında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal (43) ve arkadaşı Mücahit Keser (45), akşama doğru başka bir ailenin kız çocuğunun nehirde akıntıya kapıldığını gördü. Çocuğun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Keser kurtulmayı başarırken, Tutkal ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Nehirde kaybolan Aydın Tutkal'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra nehirde kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra nehirde kayboldu - Son Dakika
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