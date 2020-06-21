Akköy Güneş Enerji Santrali'nde 2 megavat güce ulaşıldı

Akköy Güneş Enerji Santrali'nde (GES) 2 megavat güce ulaşıldığı bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Akköy Atıksu Arıtma Tesisi yanında hayata geçirilen Akköy GES 1 ve Akköy GES 2'nin ardından santralin 3. etabı Akköy GES 3'ün de faaliyete geçtiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, toplam 39 bin metrekare alanda kurulan projede 8 bin 480 güneş panelinin yer aldığını ve burada yıllık 4 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretileceğini belirtti.

Yoğun elektrik enerjisi kullanan bir kurum olarak önceliklerinin kendi enerjilerini karşılamak olduğunu bildiren Zolan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. İlk etapta başladığımız yatırım bedelini, yaptığımız üretimlerle amorti etme anlamında belli bir noktaya geldik." ifadelerini kullandı.