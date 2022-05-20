AKM'DE 19 MAYIS 'GENÇLİK KONSERİ'YLE KUTLANDI - Son Dakika
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AKM'DE 19 MAYIS 'GENÇLİK KONSERİ'YLE KUTLANDI

20.05.2022 08:44

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde Gençlik Konseri verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde Gençlik Konseri verildi.

Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Pia Düzgit yönetti. Başkemancı ise Seda Subaşı Yalçın oldu. Konserin genç solistleri Enes Pektaş, Vedat Sezer, Ekin Tuna Tatar, Yasemin Ek, Doğa Yürümez, Berfin Ayna, Ecem Arıcasoy, Nazlıcan Karakaş, Nergis Boran, Samet Yon Boydağ, Eda Aslan ve Ece Ata ilk kez orkestra eşliğinde sahneye çıkmanın heyecanını yaşadılar. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Figaro'nun Düğünü', 'Don Giovanni', 'Così Fan Tutte', Gaetano Donizetti'nin 'Don Pasquale' Giuseppe Verdi'nin 'La Traviata', Charles Gounod'un 'Romeo ve Jülyet' Jacques Offenbach'ın 'Hoffmann'ın masalları' ve Giacomo Puccini'nin 'La Bohème' operalarından aryalar Mozart'ın Korno ve Klarnet Konçertoları, Jules Massenet'in 'Méditation' adlı parçası solo olarak konserde seslendirildi.

AKM'DE 19 MAYIS 'GENÇLİK KONSERİ'YLE KUTLANDI
AKM'DE 19 MAYIS 'GENÇLİK KONSERİ'YLE KUTLANDI
AKM'DE 19 MAYIS 'GENÇLİK KONSERİ'YLE KUTLANDI
AKM'DE 19 MAYIS 'GENÇLİK KONSERİ'YLE KUTLANDI

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Kaynak: DHA

İstanbul, gençlik, Mayıs, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKM'DE 19 MAYIS 'GENÇLİK KONSERİ'YLE KUTLANDI - Son Dakika


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