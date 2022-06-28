AKM yaz boyunca farklı atölyelerle minik sanatseverleri ağırlayacak - Son Dakika
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AKM yaz boyunca farklı atölyelerle minik sanatseverleri ağırlayacak

28.06.2022 21:11
AKM yaz boyunca farklı atölyelerle minik sanatseverleri ağırlayacak

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) içindeki çocuklar için özel olarak tasarlanan Çocuk Sanat Merkezi'nde yaz boyunca devam edecek atölyeler, minik sanatseverleri bekliyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) içindeki çocuklar için özel olarak tasarlanan Çocuk Sanat Merkezi'nde yaz boyunca devam edecek atölyeler, minik sanatseverleri bekliyor.

Sanat odaklı atölye programları aracılığıyla 4-6 yaş grubu çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri, zihinsel ve bedensel yetilerini keşfetmeleri ve güçlendirmeleri hedefleniyor.

Ressam Metin Ceyran yönetiminde düzenlenen "Resim Sevinci" atölyesinde çocuklar farklı temalarda resim yaparak, duygu ve düşüncelerini kağıda aktaracak.

Origami Atölyesi'nde minikler kadim Japon sanatının incelikleriyle tanışacak. Atölyede origami sanatıyla kağıttan üç boyutlu nesneler yapmayı öğrenen çocuklar, aynı zamanda ince motor becerilerini ve el-göz koordinasyonlarını da geliştirebilecek.

Ritim ve Müzik Atölyesi de çocuklara bu yaz hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak. Erken müzik eğitimi kapsamında planlanan atölyede, yer davulu, metalofon, ritim çubukları, ses boruları ve üçgen ziller gibi orff çalgılarla çocuklar ritim duygularını geliştirecek.

Geleceğin sanatçı adayları, Yaratıcı Tasarım Atölyesi'nde de hayal dünyalarındaki imgeleri somut birer sanat ürününe dönüştürme imkanı yakalayabilecek. Atölyede heykel, mozaik ve üç boyutlu çiçekler yapan, tişörtleri boyayıp kumaşlara baskılar alan çocuklar sanatsal üretimin keyfiyle tanışacak.

Yaratıcı Drama Atölyesi'nde çocuklar, AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde rol yaparken yeni deneyimler kazanarak, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirebilecekler.

Masal Atölyesi, minik sanatseverleri masalların dünyasında maceralarla dolu bir yolculuğa çıkaracak. Atölyede dinledikleri masallarla çocuklar, hikayelerden esinlenerek resimler yapacak.

Ukulele Atölyesi, müziksever minikleri bu yaz yeni bir enstrümanla tanıştıracak. Ukulelenin temel akorları, melodileri ve parmak kombinasyonlarını öğrenen çocuklar, atölye için belirlenen şarkıyı hep birlikte çalıp söyleyecek.

Karikatür Atölyesi, çocuklara kağıt, kalem ve boya gibi basit malzemelerle karikatür çizmenin inceliklerini öğretecek. Atölyeye katılan minikler, yaşlarına uygun karikatürlere imza atarak eğlenirken, ince motor becerilerini de geliştirme imkanı bulacak.

Geleceğin sanatçılarına dans ve ritim hissini yaşatabilecek Bale Atölyesi de bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçü sayesinde çocukların el-kol-bacak koordinasyonlarının gelişmesine katkı sağlayacak.

Müzikli Oyun Atölyesi ise oynanan her oyunu ritim ve uyumla bir araya getirerek miniklere hızlı düşünmeyi ve düşüncelerini hareketlerine yansıtmayı öğretecek.

AKM Çocuk Sanat Merkezi'ndeki atölyelerin güncel tarih ve saatlerine AKM web sitesi "akmistanbul.gov.tr" üzerinden erişilebilir.

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Kaynak: AA

Çocuk, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKM yaz boyunca farklı atölyelerle minik sanatseverleri ağırlayacak - Son Dakika

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