AKO Akü, sektöründe Ar-Ge yatırımında birinci - Son Dakika

AKO Grup bünyesinde, Matrix Press teknolojisiyle Türkiye'nin akü sektöründe yeni bir güç oluşturan AKO Akü, Ar-Ge yatırımlarında sektörünün birincisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü, 2019 yılında 30 milyon lira düzeyinde gerçekleşen Ar-Ge harcamaları ile Turkishtime 2019 Ar-Ge 250 araştırmasında Türkiye'de tüm şirketler içerisinde 51., akü sektörü şirketleri arasında da ilk sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, 2016 yılında faaliyete geçen AKO Akü'nün, tecrübeli ekibiyle araştırmayı ilk günden itibaren strateji olarak benimsediğini belirterek, "Kaizen tüneli, Matrix Press teknolojisinin yanı sıra Ar-Ge yatırımları ile akü sektöründe fark gösteren AKO Akü, bu başarısını hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkalender, sektörde dünyadaki en iyi ve en rekabetçi Türk firması olmayı ve Türkiye için değer üretmeyi hedeflediklerini aktararak, "Otomasyon ve teknoloji gücümüz, Ar-Ge odağımız, teknolojimiz ve maliyet yapımızla sektörde dünya klasmanında önde gelen firmaların arasında olacağız ve bunun için gelişim odaklı çalışmalarımıza sürekli ivme arttırarak devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkalender, şunları kaydetti:

"AKO Akü'nün yüzde 100 yerli yatırım ve yerli Ar-Ge ile geliştirdiği yeni nesil EFB Aküler (Enhanced Flooded Battery-Geliştirilmiş Sulu Akü) tüm Stop & Start teknolojili araçlarda kullanıma uygun üstün özelliklerle dikkat çekiyor. AKO Akü Ar-Ge merkezinde yürüttüğümüz çalışmalar, Start-Stop araçlarda bulunan EFB akünün morfolojik yapısı değiştirilerek ömrü boyunca performansının güç kaybetmeden etkin olmasını sağlıyor. Bu alanda Ar-Ge çalışmalarımızla Avrupa'nın fikir önderleri arasında gösteriliyoruz. Ar-Ge harcamalarında ülkemizde sektörün ilk sırasında yer almaktan gururluyuz."

AKO Akü, Türkiye'nin akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretim yapan tek üreticisi olma özelliği taşıyor.

AKO Akü, dünyada akü sektörünün en etkili konferansı sayılan ELBC'de özellikle Stop-Start teknolojili araçlar için yapılan Ar-Ge ve ürün çalışmalarının bu teknolojinin gelişimine sağladığı katkı temelinde verdiği online sunum büyük ses getirirken, sektörün en önemli uluslararası mecrasında da bir makale ile yer aldı.

AKO Akü tarafından konvansiyonel morfolojik yapıda geliştirme yapılarak üretilen yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB teknolojili aküler, Türkiye'de sadece AKO Akü'de kullanılan Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi ile güçlendirilmiş iç yapısı ve özel geliştirilmiş kimyasal yapısı sayesinde aynı kapasitedeki benzer bir aküye göre 2 kat daha fazla yüksek çevrim ömrü sunuyor.

AKO Akü'nün geliştirdiği yeni nesil EFB Aküler, testlerle kanıtlandığı üzere, bu teknolojiye özel geliştirilmiş aktif madde ile geleneksel standart akülere oranla 10 kat daha fazla çevirim sayısı (şarj-deşarj) özelliği sunuyor. Ayrıca standart akülere göre çok daha yüksek vibrasyon dayanımı da elde ediliyor