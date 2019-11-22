Aksa Jeneratör, A-TECH'te çözümlerini sergiledi

Aksa Jeneratör, Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı A-TECH'te çözümlerini tanıttı.

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, küresel çapta yaptığı iş birlikleriyle sektörde öne çıkan Türkiye'nin jeneratör markası Aksa, 21-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren A-TECH Fuarı'nda yer aldı.

Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Okyanusya'ya kadar 170 ülkeye satış yapan Türkiye, Çin ve ABD'deki üretim tesisleriyle dünyanın beş büyük jeneratör üreticisinden biri olan Aksa Jeneratör, elektrik sektörünün önde gelen firmalarının katıldığı, geleceği değiştirecek akıllı bina teknolojilerinin tanıtıldığı fuarda yenilikçi çözümlerini sergiledi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, kamu kurumları ile özel sektörü buluşturan Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri olma yolunda ilerleyen A-TECH fuarı; etkinlikleri, konusunda uzman kişiler ve akademisyenlerin teorik ve uygulamalı sunumları, sektörde öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, teknolojinin geliştiği bir dönemde günlük yaşantıda enerjiye ihtiyacın hiç eksilmediğini belirterek, enerjinin her sektörde hayati öneme sahip olduğunun farkında olduklarını ifade etti.

Yenilikçi hizmet ve çözümlerini olabildiğince farklı sektörlere tanıtmak istediklerini aktaran Peker, "Türkiye ekonomisinin büyüyerek diğer ülkelerle yarışabilir hale gelmesi için farklı sektörlerdeki firmaları bir araya getiren fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. A-TECH fuarı da bu nokta bizim için önemli bir fuar olma özelliği taşıyor." ifadelerini kullandı.