Aksakal'dan Gazetecilere Destek Mesajı

(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Basın özgürlüğü, güçlü bir demokrasinin temelidir" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğü, güçlü bir demokrasinin temelidir. Bu sorumluluğu büyük bir özveriyle taşıyan ve gerçeğin peşinde koşan, sesi kısılanların sesi olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.