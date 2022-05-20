AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Tunahan Erbaşı (25) acı haberi, memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şırnak Silopi'deki görev yerinden Irak'ın kuzeyinde görevlendirilen Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın acı haberi, memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde oturan Zeynep ve Salih Erbaşı çiftine verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları taziyeye geldi. 2 yıl önce orduya katıldığı öğrenilen Erbaşı'nın 4 kardeşi olduğu belirtildi.

Şehit Erbaşı'nın cenazesi, yarın Ağaçören ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.