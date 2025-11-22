Bekçilerin zorlu sabır sınavı! Kimse kaldıramadı, deneyeni bombardımana tuttu

Aksaray'da 112 Acil Çağrı merkezine bir vatandaş tarafından yapılan, "Yerde hareketsiz bir kadın yatıyor" ihbarı üzerine mahalle bekçileri hemen Aratol İstiklal Mahallesi'ndeki ilgili sokağa geldi.

BİR TÜRLÜ AYAĞA KALDIRILAMADI

Bekçiler, yerde hareketsiz halde buldukları kadının alkollü olduğunu fark etti. Bunun üzerine kadına müdahale etmek isteyen bekçiler önce ayağa kaldırmak istedi. Ancak kadın ayağa kalkmayınca bu defa ambulans çağrılmasına karar verildi.

BEKÇİLERİ SİTEM YAĞMURUNA TUTTU

Ancak alkollü olan kadın bekçilerin tüm yardım müdahalesini geri çevirerek bekçileri adeta sitem yağmuruna tuttu. Bekçileri suçlarcasına, "Neden evlatlarımı parçaladınız? Size hakkımı helal etmiyorum" diye konuşan kadın, "Benim analık hakkım bu değil. Ben 6 tane çocuk büyüttüm. 19 yaşındaki çocuğun psikolojisini bozdunuz. Ben bu saçlarımı sizin yazdığınız cezadan kaybettim oğlum. Ben çocuklarımı yoklukla büyüttüm. Yarın yaşayacağım da meçhul" dedi.

BEKÇİLER "EVE BIRAKALIM" DEDİ, "ÖLÜMÜ BULURSUNUZ" CEVABINI VERDİ

Kadını son çare eve bırakma yoluna giren bekçi, bu müdahalesinde de olumsuz bir cevap aldı. Bekçinin "Seni eve bırakalım" demesiyle kadın ise, "Bırakırsan ölümü bulursun" diye cevap verdi. Alkollü kadın daha sonra güçlükle ayağa kalkarak bekçilere küfredip olay yerinden uzaklaştı.