Bekçilerin zorlu sabır sınavı! Kimse kaldıramadı, deneyeni bombardımana tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bekçilerin zorlu sabır sınavı! Kimse kaldıramadı, deneyeni bombardımana tuttu

Haberin Videosunu İzleyin
Bekçilerin zorlu sabır sınavı! Kimse kaldıramadı, deneyeni bombardımana tuttu
22.11.2025 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bekçilerin zorlu sabır sınavı! Kimse kaldıramadı, deneyeni bombardımana tuttu
Haber Videosu

Aksaray'da sokakta yerde hareketsiz yatan bir kadına müdahale eden bekçilerin, alkollü olduğu belirlenen kadından duymadıkları sitem kalmadı. Bekçilerin yardımcı olmaya çalışıp, "Eve bırakalım seni" demesi üzerine kadın ise, "Bırakırsan ölümü bulursun" yanıtını verdi.

Aksaray'da 112 Acil Çağrı merkezine bir vatandaş tarafından yapılan, "Yerde hareketsiz bir kadın yatıyor" ihbarı üzerine mahalle bekçileri hemen Aratol İstiklal Mahallesi'ndeki ilgili sokağa geldi.

BİR TÜRLÜ AYAĞA KALDIRILAMADI

Bekçiler, yerde hareketsiz halde buldukları kadının alkollü olduğunu fark etti. Bunun üzerine kadına müdahale etmek isteyen bekçiler önce ayağa kaldırmak istedi. Ancak kadın ayağa kalkmayınca bu defa ambulans çağrılmasına karar verildi.

BEKÇİLERİ SİTEM YAĞMURUNA TUTTU

Ancak alkollü olan kadın bekçilerin tüm yardım müdahalesini geri çevirerek bekçileri adeta sitem yağmuruna tuttu. Bekçileri suçlarcasına, "Neden evlatlarımı parçaladınız? Size hakkımı helal etmiyorum" diye konuşan kadın, "Benim analık hakkım bu değil. Ben 6 tane çocuk büyüttüm. 19 yaşındaki çocuğun psikolojisini bozdunuz. Ben bu saçlarımı sizin yazdığınız cezadan kaybettim oğlum. Ben çocuklarımı yoklukla büyüttüm. Yarın yaşayacağım da meçhul" dedi.

BEKÇİLER "EVE BIRAKALIM" DEDİ, "ÖLÜMÜ BULURSUNUZ" CEVABINI VERDİ

Kadını son çare eve bırakma yoluna giren bekçi, bu müdahalesinde de olumsuz bir cevap aldı. Bekçinin "Seni eve bırakalım" demesiyle kadın ise, "Bırakırsan ölümü bulursun" diye cevap verdi. Alkollü kadın daha sonra güçlükle ayağa kalkarak bekçilere küfredip olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bekçilerin zorlu sabır sınavı! Kimse kaldıramadı, deneyeni bombardımana tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat Fiyatlar adeta çakıldı Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten Mal varlıklarına el konuldu Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu
Nevşehir’de turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı Zeytinburnu'nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Tahkim Kurulu cezaları onadı 149 hakemin kariyeri bitti Tahkim Kurulu cezaları onadı! 149 hakemin kariyeri bitti

22:59
Okan Buruk duyurdu: Sakatlığı kötü gözüküyor
Okan Buruk duyurdu: Sakatlığı kötü gözüküyor
22:48
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye’ye gelecek
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek
22:31
’’H5N5’’ kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü
''H5N5'' kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü
22:02
5 gol, 2 kırmızı kart Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
20:41
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden 171 hükümlü hastanelik oldu
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 171 hükümlü hastanelik oldu
19:33
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı İtiraz eden de var kabul eden de
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de
19:18
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2025 00:34:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Bekçilerin zorlu sabır sınavı! Kimse kaldıramadı, deneyeni bombardımana tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.