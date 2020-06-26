Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

AKSARAY - Aksaray'da 2'si kardeş 3 kişinin arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi 1435 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. ve S.Ç. isimli 2 kardeş ile bilinmeyen bir nedenden tartışan Özcan Ç. (19), tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. tarafından bıçakla yaralandı. Kasığından aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Özcan Ç. kavga seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada canlandırmaya alınan Özcan Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme ve araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kısa sürede olayı gerçekleştiren S.Ç.'yi yakaladı. Olay anında yanında bulunan S.Ç.'nin kardeşi B.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.