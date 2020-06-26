Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı Aksaray'da 2'si kardeş 3 kişinin arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
AKSARAY - Aksaray'da 2'si kardeş 3 kişinin arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Küçük Bölcek Mahallesi 1435 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. ve S.Ç. isimli 2 kardeş ile bilinmeyen bir nedenden tartışan Özcan Ç. (19), tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. tarafından bıçakla yaralandı. Kasığından aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Özcan Ç. kavga seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada canlandırmaya alınan Özcan Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme ve araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kısa sürede olayı gerçekleştiren S.Ç.'yi yakaladı. Olay anında yanında bulunan S.Ç.'nin kardeşi B.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 23:58 Kaynak: İHA
Son Dakika 22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:23 İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı 08:35 Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı