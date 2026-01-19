Aksaray\'da Gece Alkol Kontrolü

Aksaray'da polis ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gece yarısı şehrin farklı noktalarında alkol kontrolü yapıyor.

Aksaray'da trafik güvenliğinin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesi maksadıyla faaliyetlerini yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, gece yarısı şehir genelinde alkol kontrolü yapıyor. Şehrin birçok noktasında trafik ekipleri, araç sürücülerini durdurarak alkolmetre ile ölçüm yapıyor. Hava sıcaklığının eksi 8'lere kadar düştüğü Aksaray'da sürücüler gizli buzlanma ve aşırı hıza karşı da uyarılıyor. - AKSARAY