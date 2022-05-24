Jandarmanın bulduğu yaralı Hint gölet balıkçıl kuşu tedavi edilecek - Son Dakika
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Jandarmanın bulduğu yaralı Hint gölet balıkçıl kuşu tedavi edilecek

24.05.2022 12:58

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Hint gölet balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Hint gölet balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kökez köyünde devriye görevi yaptığı sırada bitkin ve yaralı halde farklı türden bir kuş olduğunu gördü.

Aç ve susuz kaldığı belirlenen kuşa yardım eden jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, yaralı kuşun nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu belirledi.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülen kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi

Jandarmanın bulduğu yaralı Hint gölet balıkçıl kuşu tedavi edilecek
Jandarmanın bulduğu yaralı Hint gölet balıkçıl kuşu tedavi edilecek
Jandarmanın bulduğu yaralı Hint gölet balıkçıl kuşu tedavi edilecek
Jandarmanın bulduğu yaralı Hint gölet balıkçıl kuşu tedavi edilecek

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Yaralı bulunan Hint balıkçıl kuşuna tedavi Yaralı bulunan Hint balıkçıl kuşuna tedavi Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı
Kaynak: AA

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