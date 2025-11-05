Aksaray\'da Kanlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren PNRDOOR isimli fabrikada vahşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alpay Ç. (33) isimli şahıs, fabrikaya gelerek işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Alpay Ç. yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ (37), Ahmet P. (35) ve Emrah P.'a (51) ateş etti. Kurşunların hedefi olan üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybeden Tuğrul Pınardağ

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ahmet P.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

olayı gerçekleştiren Alpay Ç. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.