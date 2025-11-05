Aksaray'da Kanlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aksaray'da Kanlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray\'da Kanlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
05.11.2025 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da OSB'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 yaralı.

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren PNRDOOR isimli fabrikada vahşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alpay Ç. (33) isimli şahıs, fabrikaya gelerek işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Alpay Ç. yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ (37), Ahmet P. (35) ve Emrah P.'a (51) ateş etti. Kurşunların hedefi olan üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikaya geldi, yetkililere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
Hayatını kaybeden Tuğrul Pınardağ

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Fabrikaya geldi, yetkililere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
Ahmet P.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

olayı gerçekleştiren Alpay Ç. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, aksaray, ekonomi, 3-sayfa, Kavga, OSB, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aksaray'da Kanlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar Bulduğu saatin fiyatına inanamadı Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı
Bir il diken üstünde Kedide AIDS tespit edildi Bir il diken üstünde! Kedide AIDS tespit edildi
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi
Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
Kuzey Kore’nin “gölge lideri“ Kim Yong-nam hayatını kaybetti Kuzey Kore'nin "gölge lideri" Kim Yong-nam hayatını kaybetti
Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş’ten şok karar Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş'ten şok karar
Rekabet Kurulu yerli ayakkabı devine soruşturma Rekabet Kurulu yerli ayakkabı devine soruşturma

09:32
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
08:59
Hat Holding ve Investco Holding’e kayyum atandı
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
08:45
Selahattin Demirtaş için süreç nasıl işleyecek İşte yol haritası
Selahattin Demirtaş için süreç nasıl işleyecek? İşte yol haritası
08:35
Alarmları kurun Osimhen bu akşam tarih yazabilir
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir
07:54
Sivas’ın Kangal ilçesinde 71,5 milyar TL’lik altın rezervi keşfedildi
Sivas'ın Kangal ilçesinde 71,5 milyar TL'lik altın rezervi keşfedildi
07:01
New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani
New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani
05:44
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
05:29
ABD’de kargo uçağı düştü En az 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
ABD'de kargo uçağı düştü! En az 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
01:37
Trump’tan “tarife“ davası için olay sözler: Bu ölüm kalım meselesi, kazanamazsak biteriz
Trump'tan "tarife" davası için olay sözler: Bu ölüm kalım meselesi, kazanamazsak biteriz
22:49
Bahçeli’den sonra bir Demirtaş çıkışı daha Partinin ağır topu net konuştu
Bahçeli'den sonra bir Demirtaş çıkışı daha! Partinin ağır topu net konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2025 09:49:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kanlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.