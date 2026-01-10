Aksaray'da Kaza: 6 Yaralı, İki Kişinin Hayati Tehlikesi Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aksaray'da Kaza: 6 Yaralı, İki Kişinin Hayati Tehlikesi Var

Aksaray\'da Kaza: 6 Yaralı, İki Kişinin Hayati Tehlikesi Var
10.01.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1 çocuk dahil 6 kişi yaralandı.

AKSARAY'da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Murat Demirbaş (51) ile 1 yaşındaki kızı Nevriye Betül Demirbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi Aksaray - Ihlara yolunda meydana geldi. Hüseyin Öz (21) yönetimimdeki 68 BC 193 minibüs, Murat Demirbaş kontrolündeki 68 AEP 980 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Filiz Demirbaş (42) ve kızları Nevriye Betül Demirbaş, itfaiye erlerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Murat Demirbaş, eşi Filiz ve kızları Nevriye Betül Demirbaş ile minibüs sürücüsü Hüseyin Öz, yanındaki Umut Tan (30), Hikmet Çavdar (20), ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Demirbaş ile kızı Nevriye Betül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Otomobil, Aksaray, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Kaza: 6 Yaralı, İki Kişinin Hayati Tehlikesi Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Hapisten çıktı, MHP’li üst düzey ismi ziyaret etti Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Komşuyu karıştıran YPG’ye kritik bir çağrıda bulundu Komşuyu karıştıran YPG'ye kritik bir çağrıda bulundu
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray’da ağırlayacak Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu

21:51
Trump’tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
Trump'tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
21:33
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı İşte yanıtı
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
20:58
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
20:36
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
19:38
Tom Barrack, Şam’da Ahmed Şara ile görüştü
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü
19:09
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 21:57:42. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kaza: 6 Yaralı, İki Kişinin Hayati Tehlikesi Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.