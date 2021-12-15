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Son dakika haber! AKSARAY'DA KOMŞULAR ARASINDA 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASI 15 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haber! AKSARAY'DA KOMŞULAR ARASINDA 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASI 15 GÖZALTI

15.12.2021 20:57

Son dakika haberleri... AKSARAY'da, komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği gerekçesiyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY'da, komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği gerekçesiyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi gözaltına alındı. İki aile, geçen pazar günü de aynı sebepten kavga etmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 Sokakta oturan İsmail Yılmaz (30), geçen pazar günü, iddiaya göre komşusu İbrahim Kasımoğlu'na (33), 'köpeğin kümesteki yumurtaları yedi' diyerek tepki gösterdi. İki komşu arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgada dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

BUGÜN DE KAVGA ÇIKTI

Bugün saat 17.30 sıralarında ise iki komşu arasında aynı sebepten dolayı yine taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle sona erdi. Olayda yaralanan olmazken kavgaya karıştığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Polis sokağa giriş- çıkışı kapatırken, evin önünde ise çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haber! AKSARAY'DA KOMŞULAR ARASINDA 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASI 15 GÖZALTI
Son dakika haber! AKSARAY'DA KOMŞULAR ARASINDA 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASI 15 GÖZALTI
Son dakika haber! AKSARAY'DA KOMŞULAR ARASINDA 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASI 15 GÖZALTI
Son dakika haber! AKSARAY'DA KOMŞULAR ARASINDA 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASI 15 GÖZALTI
Son dakika haber! AKSARAY'DA KOMŞULAR ARASINDA 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASI 15 GÖZALTI
Son dakika haber! AKSARAY'DA KOMŞULAR ARASINDA 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASI 15 GÖZALTI

İsmail Yılmaz, Polis, Pazar, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AKSARAY'DA KOMŞULAR ARASINDA 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASI 15 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! AKSARAY'DA KOMŞULAR ARASINDA 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASI 15 GÖZALTI - Son Dakika
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