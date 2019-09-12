Aksaray'da muhtarlar il protokolü ile istişare toplantısında buluştu

Aksaray'da il protokolü ile mahalle ve köy muhtarları istişare toplantısında bir araya geldi.



Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı tarafından organize edilen program ile köy ve mahalle muhtarları il protokolü ile bir araya getirildi. Vali Ali Mantı, milletvekilleri, daire müdürleri, STK başkanları ve siyasilerin katıldığı toplantıda Aksaray genelinin sorun ve sıkıntıları, yapılacak işler ve vatandaşların talebi masaya yatırıldı.



48 mahalle muhtarı ve 82 köy muhtarının katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dile getirmek, yapılacak işlerin istişaresi için bir araya gelindiğini belirterek, "Biz özellikle köydeki okullara İŞKUR aracılığı ile tekrar personel desteği istiyoruz. Köylerde en büyük sorunumuz su. Köylü vatandaşımız suyu istediği gibi kaçak kullanıyor. Köy muhtarlarımızın bir yaptırımı yok. Köylerde akıllı saate dönüşsün. Biz hep birlikte Aksarayımıza hizmet etmek için buradayız. Allah izin verirse birlik ve beraberlik içerisinde tüm bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz" dedi.



Vali Ali Mantı ise yaptığı konuşmada, eldeki imkanların güzel bir şekilde kullanarak köylere hizmet edileceğini belirterek, "Bizim elimizdeki imkanlar devlet imkanları. Zaman zaman imkanlar genişliyor, zaman zaman da daralıyor. Devletleri etkileyen içsel ve dışsal faktörler var. Dünya ekonomik durumu var derken bu ülkemizi etkiliyor. Elimizdeki imkanları tasarruf tedbirleri içinde nasıl kullanırız bunu ayarlamak lazım. Elimizdeki imkanları en güzel şekilde kurum ve kuruluşlarımızla kullanacağız. Dünya zaten kısa, bu kısacık dünyada kavgaya gürültüye gerek yok" diye konuştu.



Toplantıda söz alan muhtarlar da, en büyük sıkıntıları olan su konusunu gündeme getirdi. Muhtarlar, köylerde su sıkıntısı olduğunu dile getirerek gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.



Toplantıya, Vali Ali Mantı, AK Parti Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, İyi Parti Milletvekili Ayhan Erel, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kaan, vali yardımcıları, daire müdürleri, STK başkanları ve köy ve mahalle muhtarları katıldı. - AKSARAY