Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

AKSARAY'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Saratlı beldesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Varol (50) yönetimindeki 70 FE 783 plakalı otomobil, Şeref Kasal (43) yönetimindeki 68 HY 507 plakalı otomobile kavşakta çarptı. Kazada otomobiller hurdaya dönerkerken, sürücü Şeref Kasal olay yerinde hayatını kaybetti, Rukiye Kasal (40) ve Kevser Kasal (8) ile Mehmet Varol ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şeref Kasal'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.