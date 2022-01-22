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AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 4 YARALI - Son Dakika

AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 4 YARALI

22.01.2022 09:37

AKSARAY'da yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü şarampole düştü.

AKSARAY'da yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü şarampole düştü. Kazada, 4 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolunun Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Ağrı'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Naif Yeşilkaya (36) yönetimindeki 04 AAG 017 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada, otobüste bulunan 33 yolcudan 4'ü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yolcular ise polis, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından çevredeki dinlenme tesislerine götürüldü.

Otobüsün ikinci şoförü İshak Demir ise, 'Ağrı'dan Bodruma 35 yolcu ve 3 mürettebat ile giderken, buzlanmadan dolayı otobüs kaydı, kazanın sebebi bu' diye konuştu.

Yolculardan Gizem Kopan, 'Kızım ile birlikte uyuyorduk. Bir anda şiddetli bir gürültü oldu, korkudan bağırdım' dedi.

Yolculardan Selahattin Dayıoğlu da, 'Otobüs giderken bir anda bir sallanma oldu ve ben koltuktan koridora düştüm. Allah'tan otobüs devrilmedi. Ben sadece bunu hatırlıyorum ve başka bir şey hatırlamıyorum' ifadelerini kullandı.

AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 4 YARALI

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Aksaray, Muğla, Kaza, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 4 YARALI - Son Dakika
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