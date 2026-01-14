Aksaray Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Aksaray Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Aksaray Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
14.01.2026 15:20
Emniyet Müdürü Bekir Demir, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demir, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Emniyet Müdürü Demir, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren Demir, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Bekir Demir, Türkiye, Aksaray, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Aksaray Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
