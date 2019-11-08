Aksaray modern seracılıkta markalaşmak istiyor

Türkiye'de hububat üretiminde önemli yere sahip Aksaray, son yıllarda verilen desteklerle yaygınlaşan modern örtü altı yetiştiriciliği ile seracılıkta da iddialı hale geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı Genç Çiftçi Projesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında kentte 36 modern sera kurularak örtü altı sebze yetiştiriciliği hem alan hem de ürün bazında önemli oranda arttı.

Kentte 2017'de 5 bin dekar alanda yapılan meyve ve sebze üretiminde 10 bin ton ürün elde edilirken verilen hibeli desteklerle 2019'da sebze ve meyve üretimi 30 bin tona, üretim alanı da 15 bin dekara ulaştı.

"Yaklaşık 50 ton salatalık aldı"

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte örtü altı sebzeciliğini geliştirmek adına son iki yılda bakanlığın ve KOP'un çok büyük projeleri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kentte son 2 yılda 36 sera projesi yaptıklarını anlatan Saklav, şöyle konuştu:

"Bu projelere 2 milyon lira destek ödemesinde bulunduk. Bu destekler yüzde 50 ve 70 hibeli. Çiftçimiz eski usullerle sebze üretiminde bulunuyordu. Önce belirlediğimiz çiftçilerimizi sera eğitimine aldık. Daha sonra da bu desteklemeleri yaptık. Seralarda üreticilerimiz bir yıl içerisinde 9 ay üretim yapıyor. Bu sene önce salatalık ardından marul ve kıvırcık üretimi yapıldı. Bu ürünün ardından ıspanak ekenler üçüncü ürününü de kaldıracak. Amacımız çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları oluşturarak onların hem ekonomisine katkı sağlamak hem de milli ekonomiye katkı sağlamak."

"Aksaray'ı sebzecilikte marka şehir haline getirmeye çalışıyoruz"

Saklav, şehirde yürütülen projelerle sebze yetiştiriciliğini yüzde 30 artırdıklarını ifade etti.

Saklav, "Sebze yetiştiriciliğini daha da artırarak Aksaray'ı sebzecilikte marka şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Artık modern seracılığa geçtik. Öncelikle çiftçilerimize sera konusunda eğitimler veriyoruz. Daha sonra modern seraları yüzde 50-70 hibeli olarak kurup çiftçimizi üretime yönlendiriyoruz. Bütün seralarımız aktif olarak çalışıyor. Hepsi geçimlerini buradan sağlıyor. Seraların takibini yapıyoruz, hiçbir şekilde üreticilerimizi yalnız bırakmıyoruz." diye konuştu.

"Talepleri yetiştiremiyorum"

Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 2 yıl önce sera kuran çiftçi Yusuf Emekli ise geçen yıl domates ektiğini ifade etti.

Bu yıl birinci ürün olarak salatalık ekimi yaptığını dile getiren Emekli, "Seradan gayet memnunum. Bu sebzeciliği annemden, babamdan gördüğüm usullerle yapıyordum. Seracılık eğitimi aldım. Buradan aldığım ürünler çok kaliteli ve pazar payı yüksek. Az iş gücüyle çok ürün elde ediyorum. Burayı yüzde 70 hibeyle kurdum. Talepleri yetiştiremiyorum." diye konuştu.