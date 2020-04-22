Akşehir Belediyesinden siperlikli maske dağıtımı - Son Dakika

Akşehir Belediyesi, malzeme ve lojistik ihtiyaçları karşılanarak Akşehir Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve Akşehir Gençlik Merkezi'nde üretimleri yaptırılan siperlikli maskeleri kurumlara dağıtmaya başladı.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından malzeme ve lojistik ihtiyaçları temin edilerek yaptırılan maskeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Akşehir Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve Akşehir Gençlik Merkezi'nde üretildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir ve önleyici eylem planı çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirdiklerini aktardı.

Akkaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere Akşehir Devlet Hastanemiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Ağız ve Diş Hastanemiz, Park Hayat Hastanemiz, İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüze siperlik maske dağıtımımız yapılmıştır. Talep olması halinde kurumlarımızın ihtiyacı oranında üretim ve dağıtımı devam edecektir. Maskelerin üretimi konusunda bizlere desteğini esirgemeyen başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere Akşehir Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ve Akşehir Gençlik Merkezi'ne teşekkür ederiz."