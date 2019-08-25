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Akşehir'de tarihi maç yeniden canlandırıldı

29 dakika önce

Atatürk'ün Büyük Taarruz öncesi savaş planlarını görüşebilmek ve komutanları bir araya toplayabilmek amacıyla Batı Cephesi Karargahı olan Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlediği tarihi futbol maçı, Akşehir Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde yeniden canlandırıldı.

Akşehir'de tarihi maç yeniden canlandırıldı, System.String[]

Atatürk'ün Büyük Taarruz öncesi savaş planlarını görüşebilmek ve komutanları bir araya toplayabilmek amacıyla Batı Cephesi Karargahı olan Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlediği tarihi futbol maçı, Akşehir Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde yeniden canlandırıldı.


Akşehir Onur Günü etkinlikleri kapsamında Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumunda Akşehirli Veteranlar ile Akşehir Garnizon Komutanlığı takımı arasında dostluk maçı yapıldı. Maçı Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'in yanı sıra vatandaşlar izledi. Maç 1-1 berabere bitti. Maç sonunda takım kaptanlarına Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu tarafından kupaları takdim edildi. Protokol üyelerinin ödül takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.


Akşehir'deki Onur Günü etkinlikleri kapsamında son program ise Grup Sondurock konseri oldu. Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde grup üyeleri nostaljik ve güncel şarkıları kendilerini izlemeye gelen müzikseverler için seslendirdi. Konser sonunda Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, grup solisti Erkan Sandık'a bir plaket takdim etti. - KONYA

Mustafa Kemal Atatürk, Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
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